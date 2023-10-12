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فئات UH5F-H

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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فئات UH5F-H

75UH5F-H

فئات UH5F-H

(7)
فئات UH5F-H
لافتات OLED من إل جي
جودة صورة فائقة

مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج

يمكن أن تزعج الانعكاسات غير الضرورية المشاهدين خلال مشاهدة الشاشة في ظروف الإضاءة الساطعة. تمكنت فئات UH5F-H من القضاء على مثل هذه المضايقات عن طريق زيادة مستوى الضبابية، مما يعزز الرؤية وإمكانية قراءة النصوص.

مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج

جودة صورة فائقة

دقة فائقة Ultra HD

بفضل الدقة الأعلى 4 مرات من دقة FHD، تتميز هذه الفئة من اللافتات بألوان وتفاصيل محتويات أكثر حيوية وواقعية. إضافة إلى ذلك، توفر زاوية المشاهدة الواسعة التي تتميز بها لوحة IPS محتويات واضحة دون تشوه.

دقة فائقة Ultra HD

منصة لافتات webOS الذكية

أداء عالي مع منصة webOS

بفضل منصة اللافتات الذكية المدمجة SoC، تتميز هذه الفئة بإمكانية تنفيذ العديد من المهام في نفس الوقت مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. بالإضافة إلى ذلك، تعزز منصة webOS للافتات الذكية من إل جي من راحة المستخدم بفضل واجهة المستخدم البديهية وأدوات تطوير التطبيقات البسيطة.

أداء عالي مع منصة webOS

منصة لافتات webOS الذكية

استخدامات جهاز الاستشعار المختلفة.

تدعم منصة اللافتات الذكية webOS من إل جي الاتصال بأجهزة الاستشعار الخارجية مثل GPIO وNFC / RFID ومستشعرات درجة الحرارة وما إلى ذلك عبر مكون USB الإضافي. تتميز هذه الفئة بالتكلفة الإجمالية المنخفضة لعمليات الصيانة حيث لا توجد حاجة لشراء برامج إضافية أو مشغلات وسائط لتقديم حلول ذات قيمة مضافة.

شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج

التوافق مع حلول غرف الاجتماعات

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

حصلت فئات UH5F-H على اعتماد Crestron Connected® للحصول على مستوى أعلى من التوافق مع عناصر تحكم AV الاحترافية لتحقيق التكامل السلس والتحكم الذاتي*، مما يعزز كفاءة إدارة الأعمال.

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

*التحكم القائم على الشبكة.

التوافق مع حلول غرف الاجتماعات

التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

لاجتماع مرئي مثالي، اعتمدتْ الفئة UH5F توافقيتها مع نظام Cisco الذي يقدم تحكم قوي ومتكامل* لمؤتمر فيديو أكثر ذكاءً، بما يحد من ضياع وقت إعداد جودة الصورة أو لتغيير المدخلات بشأن المكالمات الواردة.

التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

*استخدام وصلة HDMI.

الإدارة السهلة

تحكم ومراقبة في الوقت الفعلي

يمكنك التحكم في حالة شاشات فئات UH5F-H المتعددة ومراقبتها في المواقع المختلفة خلال الوقت الفعلي من خلال مدير التحكم وحلول مراقبة الويب المضمنة. يتوفر في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مما يتيح لك الاستجابة بسرعة ومرونة لحالات الطوارئ في أي مكان.

تحكم ومراقبة في الوقت الفعلي

الإدارة السهلة

خدمة الصيانة السحابية في الوقت الفعلي - العناية باللافتات 365 يوم

أصبحت الصيانة أكثر سهولة وسرعة بفضل خدمة الصيانة الاختيارية العناية باللافتات 365 يوم، وهي عبارة عن حل خدمة سحابي يقدمها قسم الخدمة في شركة إل جي. تدير هذه الخدمة حالة شاشات العرض عن بعد في أماكن عمل العميل من أجل تشخيص الأخطاء وخدمات التحكم عن بعد، مما يضمن العمل المستقر لشركات العملاء.

خدمة الصيانة السحابية في الوقت الفعلي - العناية باللافتات 365 يوم

*قد يختلف توافر خدمة "العناية باللافتات 365 يوم" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بممثل مبيعات إل جي في منطقتك للحصول على مزيد من التفاصيل.

راحة المستخدم

وظيفة الشاشات المتعددة مع خاصية صورة تلو أخرى/صورة داخل أخرى

تتميز وظيفة صورة تلو أخرى (PBP) بإمكانية تشغيل شاشات متعددة في شاشة واحدة بالاستعانة بما يصل إلى 4 مصادر إدخال بينما تدعم وظيفة صورة داخل أخرى (PIP) بإمكانية تشغيل كل من الشاشة الرئيسية والشاشة الفرعية في نفس الوقت بتنسيقات مختلفة. يوفر ذلك للمستخدمين مرونة كبيرة في تخصيص المساحة المطلوبة لكل مصدر من مصادر المحتويات.

وظيفة_الشاشات_المتعددة_مع_خاصية_صورة_تلو_أخرى/صورة داخل أخرى

راحة المستخدم

نقطة الوصول اللاسلكية

تعمل فئات UH5F-H كجهاز توجيه افتراضي يمكن أن يكون نقطة وصول لاسلكية للأجهزة المحمولة.

نقطة الوصول اللاسلكية

طباعة

كل المواصفات

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

Even bezel : 14.9mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1816 x 1123 x 228mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1682.4 x 960.3 x 57.9mm (without Handle and LG Logo)

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

51.2Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

600 × 400 مم

الوزن (الرأس)

41.5Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

نعم (10 واط × 2)

الملحقات

أساسية

Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender

اختياري

OPS Kit(KT-OPSF), LSW640A/B(Wall Mount), Touch overlay(KT-T75E)

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

نعم

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

نعم (Piggyback)

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

YES(Old ErP for Jordan) / NO

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

614.25 BTU/Hr(Typ.), 887.25 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

260W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

126W

العادي

180W

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

السطوع

500nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,100:1

نسبة التباين الديناميكي

1,000,000:1

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

3840 x 2160 (UHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

غير متوفر

معدل التحديث

120 هرتز

زمن الاستجابة

6ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

75

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 28%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

نعم

مخرج الصوت

نعم

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 2.2/1.3)

مخرج جهاز العرض

نعم

مدخل DVI-D

نعم (HDCP 1.4)

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (3 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(2 لكل وحدة)

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

نعم

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

نعم

Promota

نعم

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

نعم

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

لا

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

8 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

لا

المنارة

نعم

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

نعم

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

نعم

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

لا

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.0

PBP

نعم (4 صورة بجانب صورة)

PIP

نعم

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

نعم

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

نعم

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

التوفير الذكي للطاقة

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (4 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

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