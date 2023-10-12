فئات UH5F-H

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مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج
مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج
دقة فائقة Ultra HD
دقة فائقة Ultra HD
أداء عالي مع منصة webOS
أداء عالي مع منصة webOS
استخدامات جهاز الاستشعار المختلفة.
شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج
التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة
التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة
التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو
التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو
تحكم ومراقبة في الوقت الفعلي
تحكم ومراقبة في الوقت الفعلي
خدمة الصيانة السحابية في الوقت الفعلي - العناية باللافتات 365 يوم
خدمة الصيانة السحابية في الوقت الفعلي - العناية باللافتات 365 يوم
وظيفة الشاشات المتعددة مع خاصية صورة تلو أخرى/صورة داخل أخرى
وظيفة_الشاشات_المتعددة_مع_خاصية_صورة_تلو_أخرى/صورة داخل أخرى
نقطة الوصول اللاسلكية
نقطة الوصول اللاسلكية
كل المواصفات
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
Even bezel : 14.3mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
2073 x 1250 x 285mm
-
مقبض
-
نعم
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1926.2 x 1097.2 x 60.6mm (without Handle and LG Logo)
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
72.5Kg (With Pallet)
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
600 × 400 مم
-
الوزن (الرأس)
-
49.0Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
نعم (10 واط × 2)
-
أساسية
-
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender
-
اختياري
-
OPS Kit(KT-OPSF), LSW640A/B(Wall Mount)
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
نعم
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
نعم (Piggyback)
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
YES(Old ErP for Jordan) / NO
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
733.69 BTU/Hr(Typ.), 955.5 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
الحد الأقصى
-
280W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
-
150.5W
-
العادي
-
215W
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
السطوع
-
500nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
-
NTSC 72%
-
نسبة التباين
-
1,100:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
1,000,000:1
-
العمر الافتراضي
-
50,000 ساعة (العادي)
-
دقة العرض الأصلية
-
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
تقنية لوحة العرض
-
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
غير متوفر
-
معدل التحديث
-
120 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
86
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 28%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
مدخل صوت
-
نعم
-
مخرج الصوت
-
نعم
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
نعم (HDCP 2.2/1.3)
-
مخرج جهاز العرض
-
نعم
-
مدخل DVI-D
-
نعم (HDCP 1.4)
-
مخرج السماعة الخارجية
-
لا
-
مدخل HDMI
-
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
نعم
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
نعم
-
Promota
-
نعم
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
نعم
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
نعم
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
لا
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
8 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
لا
-
المنارة
-
نعم
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
نعم
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
نعم
-
مجهز للشبكة
-
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 4.0
-
PBP
-
نعم (4 صورة بجانب صورة)
-
PIP
-
نعم
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
RS232C Sync
-
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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