فئات UH5F-H

أصبحت الصيانة أكثر سهولة وسرعة بفضل خدمة الصيانة الاختيارية العناية باللافتات 365 يوم، وهي عبارة عن حل خدمة سحابي يقدمها قسم الخدمة في شركة إل جي. تدير هذه الخدمة حالة شاشات العرض عن بعد في أماكن عمل العميل من أجل تشخيص الأخطاء وخدمات التحكم عن بعد، مما يضمن العمل المستقر لشركات العملاء.

