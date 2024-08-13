PuriCare™ 360° Hava Temizleyici Çoklu Filtre Sistemi AS10GDWH0

*Clean Booster Modu açıkken PuriCare 360° (AS309DWA modeli) kullanılarak 259 metreküp (9,8 x 9,8 x 2,7 metre) kapalı alanda LG dahili laboratuvarı tarafından test edilmiştir. Havanın hızı 1,5 metre yükseklikte ve ürüne 7,5 metre mesafede ölçülmüştür.

*PuriCare Pet Hava Arıtma Cihazı Pet (AS309DNP) Evcil Hayvan Modunda ve PuriCare 360° (AS309DWA) Otomatik Modda kullanılarak 132 m2 G'lik kapalı bir evcil hayvan kafesinde LG dahili laboratuvarı tarafından alt filtreden toplanan toz ve tüy miktarının ağırlığı ölçülerek test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*TÜV Rheinland tarafından, 55 ± %15 bağıl nem ile 23,0 ± 5,0 santigrat derece sıcaklıkta 8 metreküplük bir laboratuvarda maksimum emiş düzeyinde standart PuriCare modeline (AS199DWA) kıyasla maksimum emiş düzeyinde PuriCare Pet (AS190DNPA) kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.