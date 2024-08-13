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PuriCare™ 360° Hava Temizleyici Çoklu Filtre Sistemi AS10GDWH0
PuriCare™ 360° Hava Temizleyici Çoklu Filtre Sistemi AS10GDWH0
Etrafınızdaki Havayı Temizleyin
360 Derece Direkt Fan
Dişli fan kanatları, hava direncini azaltarak güçlü hava temizleme performansı sağlar.
*NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından Boeing 747'ye uygulanan uçak fanı teknolojisi, 360 derece direkt fana uygulanmaktadır.
Daha Uzağa, Daha Hızlı Temiz Hava Üfler
*Clean Booster Modu açıkken PuriCare 360° (AS309DWA modeli) kullanılarak 259 metreküp (9,8 x 9,8 x 2,7 metre) kapalı alanda LG dahili laboratuvarı tarafından test edilmiştir. Havanın hızı 1,5 metre yükseklikte ve ürüne 7,5 metre mesafede ölçülmüştür.
*PuriCare Pet Hava Arıtma Cihazı Pet (AS309DNP) Evcil Hayvan Modunda ve PuriCare 360° (AS309DWA) Otomatik Modda kullanılarak 132 m2 G'lik kapalı bir evcil hayvan kafesinde LG dahili laboratuvarı tarafından alt filtreden toplanan toz ve tüy miktarının ağırlığı ölçülerek test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*TÜV Rheinland tarafından, 55 ± %15 bağıl nem ile 23,0 ± 5,0 santigrat derece sıcaklıkta 8 metreküplük bir laboratuvarda maksimum emiş düzeyinde standart PuriCare modeline (AS199DWA) kıyasla maksimum emiş düzeyinde PuriCare Pet (AS190DNPA) kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Çoklu Filtre Sistemi
Gelişmiş Çoklu Filtre Sistemi ile Havayı Derinlemesine Temizleyin
Çoklu filtre, istenmeyen partikülleri (bakteri, virüs, toz, alerjen ve koku bileşenleri) toplar.
Safe Plus Filtresi
- Antibacterial 99.9% / Anti-viral 99.9%
- Large Dust Removal
- Dust Storm / Ultra-Fine Dust Removal
- Allergen (house dust mite, mold) Removal
Koku Giderme Filtresi
- Home Odor (Acetaldehyde, Ammonia(NH3), Acetic Acid) Removal
- Odor Components such as Formaldehyde (HCHO), Toluene Removal
- Air Pollutants (NO2, SO2) Removal
*%99,9 Antibakteriyel ('20.4.3). ①KTR (Kore Test ve Araştırma Enstitüsü) tarafından test edilmiştir. ②Test bakterisi: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli. ③Test Yöntemi: ISO 20743 (Tekstil ürünlerinin antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi).
*%99,9 Antiviral ('20.4.14). ①Seul Üniversitesi Sağlık Enstitüsü tarafından test edilmiştir. ②Test bakterisi: fare hepatit virüsü (MHV; murin koronavirüsü) (insana bulaşan koronavirüs alternatifi). ③Test Yöntemi: ISO 20743.
*Toz %99,999: KLC (Kore Uygunluk Laboratuvarları) tarafından test edilmiştir. Clean Booster modunda 20 dakika çalıştırdıktan sonra, 0,01㎛ mikro tozun %99,999'unu 60 dakikada temizler. Ürün: PuriCare™ AS309DWA Ortam: 30,0 ㎥'lük oda.
*ABD, Auburn Üniversitesi tarafından test edilmiştir: Salmonella'nın %98,0'ini, Campylobacter'in %81,2'sini, Toz akarı alerjeninin %96,1'ini ortadan kaldırır. 4.
*Sonuçlar koşullara bağlı olarak değişebilir.
*Seul Ulusal Üniversitesi tarafından test edilmiştir: MRSA'yı 10 dakikada %99 oranında, S. pneumoniae'yi 30 dakikada %95 oranında, Adeno Virüsünü 60 dakikada %96 oranında, H1N1 virüsünü 120 dakikada %96 oranında ortadan kaldırır. Sonuçlar koşullara bağlı olarak değişebilir.
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Tavsiye edilen alan (㎡)
100
-
Central Control
Dokunmatik Panel
-
Renk
Beyaz
-
Fan Motor Type
İnverter Motoru
-
Noise (High / Low, dB)
54/20
ÖZELLİKLER
-
360˚ Clean
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Fan Speed
Otomatik/Düşük/Orta/Yüksek/Turbo
-
Filter Exchange Alarm
Var
-
İyonlaştırıcı
Var
-
Temizleme Modu / Clean Booster
Var
-
Temizleme Modu / İkili Mod
Var
-
Temizleme Modu / Tekli Mod
Var
-
Purification Mode/Smart Mode
Var
-
Smart Indicator (Air Quality)
Var
-
Smart Indicator (Particulate Matter)
PM 10/2.5/1.0, µm
AKILLI TEKNOLOJİ
-
[App] Remote Control
Var
-
Akıllı Tanılama
Var
-
ThinQ(Bluetooth)
iOS/Android
-
ThinQ (Wi-Fi)
iOS/Android
FILTRE
-
Filtre Sınıfı
HEPA H13
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)
376 x 1073 x 376
-
Weight_Net (Product Only, g)
19000
CERTIFICATES/AWARDS
-
Product Type (Model Name)
360° Hava Arıtma Cihazı
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