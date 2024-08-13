Uzaktan Kumandalı Enerji Verimli 26.3W Sessiz İnverter Motor CeilingFan Tavan Vantilatörü Beyaz

LG Tavan Vantilatörünün üstün ve yekpare tasarımı, LG Chem'in ürettiği ABS'nin yüksek esneklik çarpanı sayesinde bakım ve temizliği çok kolay hale getirir. LG Premium LED ekran, ihtiyacınız olan ortamları kontrol etmek için mükemmeldir.