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Uzaktan Kumandalı Enerji Verimli 26.3W Sessiz İnverter Motor CeilingFan Tavan Vantilatörü Beyaz

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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Uzaktan Kumandalı Enerji Verimli 26.3W Sessiz İnverter Motor CeilingFan Tavan Vantilatörü Beyaz

LCF12P

Uzaktan Kumandalı Enerji Verimli 26.3W Sessiz İnverter Motor CeilingFan Tavan Vantilatörü Beyaz

LG LCF12P önden görünüm

Üstün Tasarımlı Yeni Tavan Vantilatörü ile Tanışın1

LG Ceiling Fan

Üstün Tasarımlı Yeni Tavan Vantilatörü ile Tanışın

LG LCF12P Üstün Hava Akışı Kalitesi
Üstün Hava Akışı Kalitesi

Daha Yumuşak ve Daha Geniş Hava Akışının Keyfini Çıkarın

Çift kanatlar, insanı rahatsız eden hava akışını azaltır, daha homojen ve yumuşak bir hava akışı oluştururken kör noktaları ortadan kaldırarak kapsama alanını genişletir. Doğal hava akışı, baş ağrılarınızı azaltır.
LG LCF12P Premium Motor ve PCB
Premium Motor ve PCB

Daha Güvenli, Daha Fazla Dayanıklılık ve Verimlilik

Çift Yalıtımlı Premium PCB'de elektrik çarpması ve yangın tehlikesi yoktur. Premium Motor, yüksek verimlilik ve düşük gürültü sağlayarak olağanüstü performans sunar.
Tamamen Konforlu Zaman2
Uyku Modu

Tamamen Konforlu Zaman

Dünyanın uyku moduna sahip İlk Tavan Vantilatörü. Uyku modu sırasında hızı otomatik olarak ayarlayarak iyi uyumanıza yardımcı olur.
LG LCF12P ThinQ™ ve Uzaktan Kumanda
ThinQ™ ve Uzaktan Kumanda

Daha İyi Bir Yaşam İçin Akıllı Teknoloji

Her yaşa özel akıllı özelliklerle artık hayat daha kolay. Tavan vantilatörünüzü dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman kontrol edin.
LG LCF12P İnce, Şık ve Üstün Tasarım

İnce, Şık ve Üstün Tasarım

LG Tavan Vantilatörünün üstün ve yekpare tasarımı, LG Chem'in ürettiği ABS'nin yüksek esneklik çarpanı sayesinde bakım ve temizliği çok kolay hale getirir. LG Premium LED ekran, ihtiyacınız olan ortamları kontrol etmek için mükemmeldir.

ÖZET

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BOYUTLAR

lcf12p

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Air Volume (CMM)

    220

  • Display(Method)

    Akıllı LED Ekran

  • Fan Motor Type

    BLDC Motoru

ÖZELLİKLER

  • Fan Speed

    250RPM

AKILLI TEKNOLOJİ

  • [App] Remote Control

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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