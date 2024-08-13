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Yemeklerinizi temiz ve sağlıklı tabaklarda yiyebilmeniz için LG D1419MF hizmetinizde
Yemeklerinizi temiz ve sağlıklı tabaklarda yiyebilmeniz için LG D1419MF hizmetinizde
Tüm Özellikler
GENEL NITELIKLER
-
Yıkama Kapasitesi
14 kişilik bulaşık
-
Renk
Titanyum
-
Tasarım Özellikleri
ACM
ÖZELLIKLER
-
Yarım Yük Seçeneği
Var
-
Vario Yıkama Sistami
Var
-
LED Ekran
VAR
-
Motor Türü
Slim Direct Drive Motor
RAFLAR
-
Ayarlanabilir Sepetler
Var
-
Raf Rengi
Metalik Gri
GÖSTERGE
-
Ekran Tipi
LED
PERFORMANS
-
Enerji verimliliği
A
-
Yıkama performansı
A
-
Kurutma
A
-
Gürültü seviyesi (dB)
49
-
Su tüketimi (litre)
14
-
Enerji tüketimi (kWh)
1.08
PROGRAM
-
Hassas
Var (40 C°/70 C°)
-
Hızlı
Var (50 C°/70 C°)
-
İkili Yıkama
Var (60 C°/70 C°)
-
Otomatik Yıkama
Var
-
Ekonomik Yıkama
Var (45 C°/61 C°)
BOYUT
-
G x D x Y (mm)
600x600x850
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