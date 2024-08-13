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Bulaşıklardan korkmanıza gerek bırakmayan teknoloji harikası

Teknik Özellikler

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Bulaşıklardan korkmanıza gerek bırakmayan teknoloji harikası

D1420MF

Bulaşıklardan korkmanıza gerek bırakmayan teknoloji harikası

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Yıkama Kapasitesi

    14 kişilik bulaşık

  • Renk

    Titanyum

ÖZELLIKLER

  • UV Sterilizasyon

    Var

  • Çift Duşlama Sistemi

    Var

  • Yarım Yük Seçeneği

    Var

  • Vario Yıkama Sistami

    Var

  • LED Ekran

    VAR

  • Motor Türü

    Slim Direct Drive Motor

RAFLAR

  • Ayarlanabilir Sepetler

    Var

  • 3. Çekmece Özelliği

    Var

  • Raf Rengi

    Metalik Gri

GÖSTERGE

  • Ekran Tipi

    LED

PERFORMANS

  • Enerji verimliliği

    A

  • Yıkama performansı

    A

  • Kurutma

    A

  • Gürültü seviyesi (dB)

    43

  • Su tüketimi (litre)

    14

  • Enerji tüketimi (kWh)

    1.08

PROGRAM

  • Hassas

    Var (40 C°/70 C°)

  • Hızlı

    Var (50 C°/70 C°)

  • Ön yıkama

    Var

  • İkili Yıkama

    Var (60 C°/70 C°)

  • Otomatik Yıkama

    Var

  • Ekonomik Yıkama

    Var (45 C°/61 C°)

BOYUT

  • G x D x Y (mm)

    600x600x850

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