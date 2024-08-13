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A++, 14 Kişilik Bulaşık Kapasitesi, 10 Yıl Inverter Direct Drive Motor Garantisi, True Steam™, Smart Rack™, Vario Yıkama, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

Teknik Özellikler

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A++, 14 Kişilik Bulaşık Kapasitesi, 10 Yıl Inverter Direct Drive Motor Garantisi, True Steam™, Smart Rack™, Vario Yıkama, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

D1454WF

A++, 14 Kişilik Bulaşık Kapasitesi, 10 Yıl Inverter Direct Drive Motor Garantisi, True Steam™, Smart Rack™, Vario Yıkama, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Yıkama Kapasitesi

    14 kişilik bulaşık

  • Renk

    Beyaz

ÖZELLIKLER

  • Yarım Yük Seçeneği

    Var

  • Aqua Stop (Su Taşma Emniyeti)

    Var

  • LED Ekran

    VAR

  • Motor Türü

    Slim Direct Drive Motor

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    VAR

  • True Steam™ / Buharlı Yıkama

    Var

  • Smart Rack™/ Akıllı Sepet

    Var

  • 3. Çekmece

    Var

  • Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis

    Var

PERFORMANS

  • Enerji verimliliği

    A++

  • Yıkama performansı

    A

  • Kurutma

    A

  • Gürültü seviyesi (dB)

    41

  • Su tüketimi (litre)

    9

PROGRAM

  • Hassas

    Buharlı yıkama

  • Hızlı

    Var

  • Otomatik Yıkama

    Var

  • Ekonomik Yıkama

    Var

  • Hızlı ve Kuru

    Var

  • Buhar Gücü

    Var

  • Buharlı Çift Duşlama

    Var

SEÇENEKLER

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Ekstra Durulama

    Var

  • Üç Kademeli Yıkama

    Var

  • Gecikmeli Başlatma

    Var

  • Çok Sıcak 80⁰C

    Var

BOYUT

  • G x D x Y (mm)

    600x600x850

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