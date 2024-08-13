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Sizin için çalışan bir mutfağa hazır mısınız?
Lekesiz ve tertemiz bulaşıklar
TrueSteam™ ile kolayca temizleyin
Çok yönlü temizlik
QuadWash™ bulaşıklarınızı tüm açılardan temizler.
Akıllı bir yıkama deneyimi için bağlanın
LG ThinQ™ uygulaması ile yeni yıkama programları.
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
Güvenli Temizlik
TrueSteam™ teknolojisi bulaşıklarınızı saf buharla temizleyerek siz ve aileniz için tertemiz hale getirir.
*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.
*Buharsız LG modeline kıyasla. LG kurum içi test yöntemlerine göre LG modeli DFB325 (buharlı) ve DFB415 (buharsız) arasındaki su lekelerinin sayımına dayanır.
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
*Buharsız LG modeline kıyasla test edilmiştir. LG kurum içi test yöntemlerine göre LG modeli DFB325 (buharlı) ve DFB415 (buharsız) arasındaki su lekelerinin sayımına dayanır.
Güçlü ve nazik temizlik
QuadWash™ her bir parçaya tümüyle püskürtme uygulamak için dört adet çok yönlü kol kullanır. Dual Zone Wash ise her bir raf için farklı basınç seviyeleri seçmenize izin verir.
*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.
Yerli yerinde temizlik gücü
Üst ve alt raflar için su hassasiyeti ve yoğunluğunu ayrı olarak ayarlayarak tek yıkamada cam bulaşıklarınız için nazik, tavalarınız için güçlü yıkama sağlayabilirsiniz.
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
Esnek yükleme seçenekleri
EasyRack™Plus; üç ayarlanabilir raf, katlanabilir çatallar ve dikey hareket sayesinde çeşitli boyutlardaki bulaşıkları sığdırır.
*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.
Kullanışlı ve estetik tasarım
Kalan program süresinde geri sayım yapan gizli LED ekran sayesinde zamanınızı kolayca ayarlayın. Bulaşık makinesi kullanılmadığında ekran daha şık bir görünüm için kaybolur.
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
Bağlanın ve tertemiz kalın
Yıkama programınız bittiğinde LG ThinQ™ uygulamasıyla bildirim alın.
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
*Bu işlevi kullanmak için Android OS (7.0 üstü), Play Strore veya iOS (12.0 üstü) AppStore’dan LG ThinQ uygulamasını indirmeniz, ürünü kaydetmeniz ve bağlamanız gerekiyor.
*Ayrıca su arıtma cihazına ilk kez bağlanırken aynı Wi-Fi ortamında bulunmalıdır. Bundan sonra da su arıtma cihazı her zaman kayıtlı Wi-Fi ortamında çalıştırılmalıdır.
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
Güçlü ve sessiz performans
Daha az hareketli parça ile güvendiğiniz markadan sessiz, güvenilir performansın keyfini çıkarın.
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
*LG’nin dahili test sonuçlarına göre Gürültü seviyesi: 41 db veya daha düşük.
*ECO modu + Enerji Tasarrufu + AOD seçenek ayarları altında dahili test sonuçlarına (Ses Güç Seviyesi, PWL ölçümü) dayanmaktadır (Ocak 2019).
*Gürültü seviyeleri, ön yıkama, ana yıkama, durulama ve kurutma aşamaları dahil, tüm bulaşık makinesi programı boyunca ortalama olarak ölçülür.
*Gürültü seviyeleri çalıştırma programı ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir.
*2 yıl parça ve işçilik + motorda 8 yıl (yalnızca parçalar).
Yenilikçi tasarım
*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.
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