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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Mat Siyah
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Mat Siyah

Ürün Bilgi Formu

LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Mat Siyah

DFC237HMS
  • %A-10 Enerji verimliliği ile 60 cm QuadWash™ Bağımsız Bulaşık Makinesi Matte siyahın önden görünümü. ({Sales Model Code})
  • Bulaşıklarla önden açık görünüm
  • Real Steam için USP görseli
  • Quad Wash için USP görseli
  • LG ThinQ için USP görseli
  • LG bulaşık makinesini iç çekimi
  • Bulaşıkla birlikte önden yarı açık görünüm
  • Ürünün içinde QuadWash’ın yakından görünümü
  • Soldan görünüm
  • Sağdan görünüm
  • Yandan görünüm
  • Arkadan görünüm
%A-10 Enerji verimliliği ile 60 cm QuadWash™ Bağımsız Bulaşık Makinesi Matte siyahın önden görünümü. ({Sales Model Code})
Bulaşıklarla önden açık görünüm
Real Steam için USP görseli
Quad Wash için USP görseli
LG ThinQ için USP görseli
LG bulaşık makinesini iç çekimi
Bulaşıkla birlikte önden yarı açık görünüm
Ürünün içinde QuadWash’ın yakından görünümü
Soldan görünüm
Sağdan görünüm
Yandan görünüm
Arkadan görünüm

Temel Özellikler

  • TrueSteam™
  • QuadWash™
  • Easy Rack™Plus
LG bağımsız Bulaşık Makinesinin içini gösteren gerçek benzeri görsel
Performans Kullanışlılık Akıllı Tasarım

Sizin için çalışan bir mutfağa hazır mısınız?

Bulaşık makinesinin içinde buharla temizlenen bulaşık ve bardakların yakım çekim görüntüsü.

Lekesiz ve tertemiz bulaşıklar

TrueSteam™ ile kolayca temizleyin

Bulaşık makinesi pervanelerinden çıkan yoğun su akışının yakın çekim görüntüsü.

Çok yönlü temizlik

QuadWash™ bulaşıklarınızı tüm açılardan temizler.

Mutfakta kısmen açık halde bağımsız bulaşık makinesi ile program bitti bildirimini gösteren LG ThinQ™ uygulaması.

Akıllı bir yıkama deneyimi için bağlanın

LG ThinQ™ uygulaması ile yeni yıkama programları.

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

TrueSteam™

Güvenli Temizlik

TrueSteam™ teknolojisi bulaşıklarınızı saf buharla temizleyerek siz ve aileniz için tertemiz hale getirir.

*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.

*Buharsız LG modeline kıyasla. LG kurum içi test yöntemlerine göre LG modeli DFB325 (buharlı) ve DFB415 (buharsız) arasındaki su lekelerinin sayımına dayanır.

Buharlı yıkama ile ön yıkama zahmetinden kurtulun

TrueSteam™ bulaşıklarınızı sizin için kolayca durular, sert ve katılaşmış gıda artıklarını yumuşatır.

Her köşeye ulaşan buhar

TrueSteam™ teknolojisi hiçbir bulaşığı gözden kaçırmaz.

Her seferinde tertemiz bulaşıklar

Bulaşıkları tertemiz parlatan TrueSteam™ teknolojisi su lekelerini %30’a* kadar azaltır.

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

*Buharsız LG modeline kıyasla test edilmiştir. LG kurum içi test yöntemlerine göre LG modeli DFB325 (buharlı) ve DFB415 (buharsız) arasındaki su lekelerinin sayımına dayanır.

QuadWash™

Güçlü ve nazik temizlik

QuadWash™ her bir parçaya tümüyle püskürtme uygulamak için dört adet çok yönlü kol kullanır. Dual Zone Wash ise her bir raf için farklı basınç seviyeleri seçmenize izin verir.

*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.

Yerli yerinde temizlik gücü

Üst ve alt raflar için su hassasiyeti ve yoğunluğunu ayrı olarak ayarlayarak tek yıkamada cam bulaşıklarınız için nazik, tavalarınız için güçlü yıkama sağlayabilirsiniz.

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

EasyRack™Plus

Esnek yükleme seçenekleri

EasyRack™Plus; üç ayarlanabilir raf, katlanabilir çatallar ve dikey hareket sayesinde çeşitli boyutlardaki bulaşıkları sığdırır.

*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.

Yüksekliği ayarlanabilir 3. raf

Uzun sofra takımlarından küçük espresso fincanlarına kadar sığdırması zor bulaşıklar için daha fazla alan.

Katlanabilir yan raf

İster tava ister büyük bir kase olsun, mutfak gereçlerinizi istediğiniz şekilde doldurun.

*Yukarıdaki videodaki ürün görselleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklılık gösterebilir.

Kullanışlı ve estetik tasarım

Kalan program süresinde geri sayım yapan gizli LED ekran sayesinde zamanınızı kolayca ayarlayın. Bulaşık makinesi kullanılmadığında ekran daha şık bir görünüm için kaybolur.

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

LG ThinQ™

Bağlanın ve tertemiz kalın

Yıkama programınız bittiğinde LG ThinQ™ uygulamasıyla bildirim alın.

Mutfakta LG ThinQ™ uygulamasını ve 3 uygulama özelliğini gösteren bir akıllı telefon: Program İndirme, Bildirimler ve Smart Diagnosis.

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

*Bu işlevi kullanmak için Android OS (7.0 üstü), Play Strore veya iOS (12.0 üstü) AppStore’dan LG ThinQ uygulamasını indirmeniz, ürünü kaydetmeniz ve bağlamanız gerekiyor.

*Ayrıca su arıtma cihazına ilk kez bağlanırken aynı Wi-Fi ortamında bulunmalıdır. Bundan sonra da su arıtma cihazı her zaman kayıtlı Wi-Fi ortamında çalıştırılmalıdır.

Daha fazla temizlik seçeneği parmaklarınızın ucunda

LG ThinQ™ uygulamasından yeni yıkama programı ön ayarlarını indirerek daha fazla temizlik seçeneğinin keyfini çıkarın.

Size özel temizlik

Akıllı cihazınızda LG ThinQ™ uygulaması ile bulaşık makinenizin ayarlarını kişiselleştirin.

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

Güçlü ve sessiz performans

Daha az hareketli parça ile güvendiğiniz markadan sessiz, güvenilir performansın keyfini çıkarın.

Bir adam, Inverter DirectDrive ve 10 yıl Garanti işaretleri bulunan bulaşık makinesinin yanında kitap okuyor

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

*LG’nin dahili test sonuçlarına göre Gürültü seviyesi: 41 db veya daha düşük.

*ECO modu + Enerji Tasarrufu + AOD seçenek ayarları altında dahili test sonuçlarına (Ses Güç Seviyesi, PWL ölçümü) dayanmaktadır (Ocak 2019).

*Gürültü seviyeleri, ön yıkama, ana yıkama, durulama ve kurutma aşamaları dahil, tüm bulaşık makinesi programı boyunca ortalama olarak ölçülür.

*Gürültü seviyeleri çalıştırma programı ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir.

*2 yıl parça ve işçilik + motorda 8 yıl (yalnızca parçalar).

Yenilikçi tasarım

Serbest duran LG bulaşık makinesi, fırın, davlumbaz ve indüksiyonlu ocak kurulu bir mutfak görüntüsü.

Tarz ve uyum

Bulaşık makinesinin paslanmaz çelik iç kısmı.

Tamamen paslanmaz çelik

Bulaşıkları doğal bir şekilde kurutmak için yıkama programı bittikten sonra otomatik olarak açılan bulaşık makinesi kapağı.

Auto Open Dry

*Gösterilen görsel yalnızca temsilidir. Asıl üründen farklı görünebilir.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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