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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Siyah Renk
LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Siyah Renk
Enerji Verimli
Geleneksel motorlarla kıyaslandığında, LG'nin yenilikçi Inverter Direct Drive Motoru enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
Kapsamlı Temizlik
TurboMotion ile multi-motion yıkama kolları suyu her yana püskürterek yıkama alanının kapsamını 30%* arttırır. * Geleneksel bulaşık makineleriyle karşılaştırılan LG Laboratuvar testi sonuçlarına göre.
Çift Kademeli Yıkama
Az Gürültü, Yüksek Verimlilik
Yeni Programlar İndirin
Bir akıllı telefon uygulaması yardımıyla, tencereler ve Tavalar, Güveç Kapları, Cam Ürünler ve Gece Modu gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeni güncellenen yıkama programları indirebilirsiniz.
Makine Temizliği Hatırlatıcısı
Seçildiğinde, bulaşık makinesi açılır ve gösterge ışıkları her 30 çalışma döngüsünde bir bulaşık makinenizi temizlemeniz gerektiğini hatırlatır.
Minimalist Dış Tasarım
ÖZET
Tüm Özellikler
GENEL
-
Renk
Siyah Metalik
-
Üretici firma
Kore
TEMEL ÖZELLİK
-
Kontrol Paneli(Malzeme)
LCD Kontrol Ekranı
-
Oto
Var
-
Konveksiyon Elemanı Gücü (W)
Var
-
Panel Tipi
Üstten Yıkama
-
Narin
Var
-
Döngüyü İndir
Var
-
DryBoost
Var
-
Çift Bölge
Var
-
Eko
Var
-
Enerji tasarrufu
Var
-
Express
Var
-
Ekstra kuru
Var
-
Yarım Yük
Var
-
Yüksek sıcaklık.
Var
-
Yoğun
Var
-
Makine Temizliği
Var
-
Seçenek Sayısı
8
-
Yıkama Programı Sayısı
10
-
Yenileme
Var
-
Durulama
Var
-
Buhar
Var
-
Turbo
Var
PROGRAM / SEÇENEK
-
Gecikmeli Başlatma
12 Saate kadar
GÖRÜNÜM
-
Durum Göstergeleri
Var
-
Tambur Malzemesi
STS
-
Durulama Doldurma Göstergesi
Var
-
Tuz Doldurma Göstergesi
Var
RAF ÖZELLİKLERİ
-
Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf
Var
-
EasyRack™ Plus Sistemi
Var
-
Alt Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)
300mm
-
Üst Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)
165mm
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Kurutma Sistemi
Yoğuşmalı / Otomatik Açılan Kapı
-
Gizli Su Isıtıcısı
Var
-
LoDesibel Sessiz Çalışma (dBA)
41
-
Aqua-Stop
Var
-
Deterjan ve Parlatıcı Gözü
Var
-
DirectDrive Motor™
Var
-
Inverter Direct Drive Motor
Var
-
Püskürtme Kolu Sayısı
3 (Üst, Üst, Alt)
-
QuadWash™
Var
-
Kir (Bulanıklık) Sensörü
Var
-
TrueSteam™
Var
-
Vario Yıkama Sistemi
Vario Plus
-
Su Yumuşatıcı
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Uzaktan İzleme
Var
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK
-
Enerji Seviyesi
D
-
Enerji Kullanımı (kWh/Yıl)
85
-
Su Kullanımı (Galon/Döngü)
9,6L
-
Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)
680mm * 890mm * 665mm
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
56
-
Ürün Boyutları - GxYxD (inç)
600mm* 850mm * 600mm
-
Ürün Ağırlığı (lbs)
52
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
uzatma
-
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