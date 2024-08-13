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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Siyah Renk
DFC325HD_MEZ68817318.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Siyah Renk

DFC325HD_MEZ68817318.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
DFC325HD

LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Siyah Renk

basic image
LG SteamClean™ Satın Almak için 5 Neden

LG SteamClean™ Satın Almak için 5 Neden

Daha Az Su Lekesiyle Güçlü ve Nazik Bakım

Daha Az Su Lekesiyle Güçlü ve Nazik Bakım

LG Bulaşık Makinesi, bulaşıklardaki zorlu yiyecek kalıntılarını doğal olarak çıkartmak için kaynayan suyun yüksek sıcaklıklı buharını kullanır.
gebntle

Güçlü Temizlik

Yeni geliştirilen TrueSteam™, bulaşıklarda ışıltılı temizlik sağlar. Ön buhar seçeneği en yüksek seviyede temizlik sağlar.

 

gentle

Nazik Bakım, Daha Az Su Lekesi

TrueSteam™, geleneksel modellere kıyasla su lekelerini 50% oranında azaltır.

Maksimum Kapsam ve Kusursuz Temizlik

Maksimum Kapsam ve Kusursuz Temizlik

Inverter DirectDrive motor teknolojisi ile kombine edilen multi-motion yıkama kolları, QuadWash™, optimize edilmiş yoğunluk kademelerinde güçlü ve çok yönlü su akışıyla kapsamlı bir temizlik sağlar.
Kolay Yerleştirme ve Maksimum Esneklik

Kolay Yerleştirme ve Maksimum Esneklik

Çalışma esnasında kolaylıkla ayarlanabilen kolay raf sistemi bulaşıklarınızı servise hazırlamak için karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğun üstesinden gelebilir. Tek dokunuşla, üst rafın yüksekliğini herhangi bir raftaki daha uzun nesnelere yer açmak için üç farklı seviyeye ayarlayabilirsiniz.
es

Esnek Yerleştirme

Katlanır dişler, bulaşıklarınızı istediğiniz yere yeleştirmenizi sağlar.

ko

Kolay Kullanım

LG Glide Rail yardımıyla en kirli bulaşıklarınızı bile kolayca şekilde yerleştirip çıkarabilirsiniz

Sessiz, Verimli ve Güvenilir

Sessiz, Verimli ve Güvenilir

LG'nin Inverter Direct Drive Motoru sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Daha az hareketli parça sayesinde sınıfının en sessiz bulaşık makinelerinden birinin sunduğu güvenilir performansı elde edersiniz. Tamamını izle
en

Enerji Verimli

Geleneksel motorlarla kıyaslandığında, LG'nin yenilikçi Inverter Direct Drive Motoru enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

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Uzun Ömürlü Dayanıklılık

Direct Drive Motor için sunulan 10 yıl sınırlı garanti ile LG bulaşık makinenizi yıllarca kullanabileceğiniz konusunda şüpheniz olmasın.

Çift Bölge Yıkama

Çift Bölge Yıkama

Dual Zone Wash (Çift Bölge Yıkama) özelliği ile aşırı kirli tencere ve tavalarınızı güçlü bir şekilde yıkarken hassas bulaşıklarınızı nazikçe yıkar. Bu seçenek üst ve alt raflarda püskürtme yoğunluğunu değiştirmenize izin verir.
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Kapsamlı Temizlik

TurboMotion ile multi-motion yıkama kolları suyu her yana püskürterek yıkama alanının kapsamını 30%* arttırır. * Geleneksel bulaşık makineleriyle karşılaştırılan LG Laboratuvar testi sonuçlarına göre.

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Turbo Program Seçeneği

Hızlı bir yıkamaya ihtiyacınız varsa, 59 dakikalık Turbo Program Seçeneğini seçebilirsiniz.

Sessiz Çalışma ile Dayanıklılık ve Çok Yönlülük

Sessiz Çalışma ile Dayanıklılık ve Çok Yönlülük

LG Inverter DirectDrive motor sistemi, dayanıklı, çok yönlü ve sessiz bir performans sergileyerek su sirkülasyonunu ve püskürtme şiddetini kontrol eder.

Çift Kademeli Yıkama

Alt raftaki bulaşıkların güçlü bir yıkama sağlarken üst rafın hassas bir şekilde yıkanmasını sağlar.

Az Gürültü, Yüksek Verimlilik

Basitleştirilmiş motor, geleneksel motorlara göre daha sessiz çalışır ve enerji tasarrufu sağlar.

Uzun Ömürlü Dayanıklılık

10 yıl garantili DirectDrive motoruyla LG Bulaşık Makinenize güvenin.
Nesnelerin İnterneti (IoT) ile Daha İyi Yaşam

Nesnelerin İnterneti (IoT) ile Daha İyi Yaşam

ThinQ™ yeni bir bağlantı, rahatlık ve kişiselleştirme dünyası sunuyor.
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Yeni Programlar İndirin

Bir akıllı telefon uygulaması yardımıyla, tencereler ve Tavalar, Güveç Kapları, Cam Ürünler ve Gece Modu gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeni güncellenen yıkama programları indirebilirsiniz.

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Kişiselleştirilmiş Ayarlar

Akıllı telefon uygulamanızı kullanarak bulaşık makinenizin programlarını kişiselleştirebilir ve ayarlayabilirsiniz.

tu

Makine Temizliği Hatırlatıcısı

Seçildiğinde, bulaşık makinesi açılır ve gösterge ışıkları her 30 çalışma döngüsünde bir bulaşık makinenizi temizlemeniz gerektiğini hatırlatır.

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Smart Diagnosis™

Makinenizde bir sorun varsa, akıllı telefon uygulamanızdaki kendi kendine teşhis özelliğini kullanabilirsiniz. Bu uygulama kolay bir çözüm ve muhtemel prosedürleri önerecektir.

Şık Tasarımla Mutfağınızın görünümünü yükseltin

Şık Tasarımla Mutfağınızın görünümünü yükseltin

LG Bulaşık Makinesi, mutfağınıza şık ve modern bir tasarım getiriyor. Güvenilir LG teknolojisiyle tasarlanan bu model, mükemmel görünüm ve özellikleriyle üstün kaliteyi kanıtlıyor.

Minimalist Dış Tasarım

Dinamik kontrollerle birlikte sade ve zarif dış tasarımı her mutfağı tamamlayan bir görünüm yaratır.

Mikro LED ekran

LED tasarım kontrolleri şık ve modern bir görünüm sunar.

Dinamik İç Tasarım

İç kurulum, üstün performansıyla işlevsel olduğu kadar, aynı zamanda dinamik bir tasarıma sahiptir.

ÖZET

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KAPASITE
14 kişilik
Boyutlar (G*D*Y mm)
600mm(W) * 600mm(D) * 850mm(H)
Ürün Tipi
Bulaşık Makinesi
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

GENEL

  • Renk

    Siyah Metalik

  • Üretici firma

    Kore

TEMEL ÖZELLİK

  • Kontrol Paneli(Malzeme)

    LCD Kontrol Ekranı

  • Oto

    Var

  • Konveksiyon Elemanı Gücü (W)

    Var

  • Panel Tipi

    Üstten Yıkama

  • Narin

    Var

  • Döngüyü İndir

    Var

  • DryBoost

    Var

  • Çift Bölge

    Var

  • Eko

    Var

  • Enerji tasarrufu

    Var

  • Express

    Var

  • Ekstra kuru

    Var

  • Yarım Yük

    Var

  • Yüksek sıcaklık.

    Var

  • Yoğun

    Var

  • Makine Temizliği

    Var

  • Seçenek Sayısı

    8

  • Yıkama Programı Sayısı

    10

  • Yenileme

    Var

  • Durulama

    Var

  • Buhar

    Var

  • Turbo

    Var

PROGRAM / SEÇENEK

  • Gecikmeli Başlatma

    12 Saate kadar

GÖRÜNÜM

  • Durum Göstergeleri

    Var

  • Tambur Malzemesi

    STS

  • Durulama Doldurma Göstergesi

    Var

  • Tuz Doldurma Göstergesi

    Var

RAF ÖZELLİKLERİ

  • Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf

    Var

  • EasyRack™ Plus Sistemi

    Var

  • Alt Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)

    300mm

  • Üst Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)

    165mm

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Kurutma Sistemi

    Yoğuşmalı / Otomatik Açılan Kapı

  • Gizli Su Isıtıcısı

    Var

  • LoDesibel Sessiz Çalışma (dBA)

    41

  • Aqua-Stop

    Var

  • Deterjan ve Parlatıcı Gözü

    Var

  • DirectDrive Motor™

    Var

  • Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • Püskürtme Kolu Sayısı

    3 (Üst, Üst, Alt)

  • QuadWash™

    Var

  • Kir (Bulanıklık) Sensörü

    Var

  • TrueSteam™

    Var

  • Vario Yıkama Sistemi

    Vario Plus

  • Su Yumuşatıcı

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Uzaktan İzleme

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK

  • Enerji Seviyesi

    D

  • Enerji Kullanımı (kWh/Yıl)

    85

  • Su Kullanımı (Galon/Döngü)

    9,6L

  • Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)

    680mm * 890mm * 665mm

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    56

  • Ürün Boyutları - GxYxD (inç)

    600mm* 850mm * 600mm

  • Ürün Ağırlığı (lbs)

    52

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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