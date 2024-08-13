LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Siyah Renk

Çalışma esnasında kolaylıkla ayarlanabilen kolay raf sistemi bulaşıklarınızı servise hazırlamak için karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğun üstesinden gelebilir. Tek dokunuşla, üst rafın yüksekliğini herhangi bir raftaki daha uzun nesnelere yer açmak için üç farklı seviyeye ayarlayabilirsiniz.

