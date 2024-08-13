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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk
DFC425FP_MEZ68817317.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk

DFC425FP_MEZ68817317.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
DFC425FP

LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | 3 Raflı | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk

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Tüm Özellikler

GENEL

  • Renk

    Metalik Renk

  • Üretici firma

    Kore

TEMEL ÖZELLİK

  • Kontrol Paneli(Malzeme)

    LCD Kontrol Ekranı

  • Oto

    Var

  • Konveksiyon Elemanı Gücü (W)

    Var

  • Panel Tipi

    Ön Kontrol

  • Narin

    Var

  • Döngüyü İndir

    Var

  • DryBoost

    Var

  • Çift Bölge

    Var

  • Eko

    Var

  • Enerji tasarrufu

    Var

  • Express

    Var

  • Ekstra kuru

    Var

  • Yarım Yük

    Var

  • Yüksek sıcaklık.

    Var

  • Yoğun

    Var

  • Makine Temizliği

    Var

  • Seçenek Sayısı

    8

  • Yıkama Programı Sayısı

    10

  • Yenileme

    Var

  • Durulama

    Var

  • Buhar

    Var

  • Turbo

    Var

PROGRAM / SEÇENEK

  • Gecikmeli Başlatma

    12 Saate kadar

GÖRÜNÜM

  • Tambur Malzemesi

    STS

  • Durulama Doldurma Göstergesi

    Var

  • Tuz Doldurma Göstergesi

    Var

RAF ÖZELLİKLERİ

  • Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf

    Var

  • EasyRack™ Plus Sistemi

    Var

  • Alt Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)

    300mm

  • Üst Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)

    165mm

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Kurutma Sistemi

    Yoğuşmalı

  • Gizli Su Isıtıcısı

    Var

  • LoDesibel Sessiz Çalışma (dBA)

    42

  • Aqua-Stop

    Var

  • Deterjan ve Parlatıcı Gözü

    Var

  • DirectDrive Motor™

    Var

  • Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • Püskürtme Kolu Sayısı

    3 (Üst, Üst, Alt)

  • QuadWash™

    Var

  • Kir (Bulanıklık) Sensörü

    Var

  • TrueSteam™

    Var

  • Vario Yıkama Sistemi

    Vario Plus

  • Su Yumuşatıcı

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Uzaktan İzleme

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK

  • Enerji Seviyesi

    E

  • Enerji Kullanımı (kWh/Yıl)

    95

  • Su Kullanımı (Galon/Döngü)

    9,6L

  • Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)

    680mm * 890mm * 665mm

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    52

  • Ürün Boyutları - GxYxD (inç)

    600mm* 850mm * 600mm

  • Ürün Ağırlığı (lbs)

    49

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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