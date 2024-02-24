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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Yapay Zeka Destekli
DFC435FP_MEZ68817380.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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Destek

LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Yapay Zeka Destekli

DFC435FP_MEZ68817380.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
DFC435FP

LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Yapay Zeka Destekli

front

Sizin için çalışan bir mutfağa hazır mısınız?

Kapağı kısmen açılmış ve B sınıfı enerji etiketli bulaşık makinesi.

B sınıfı enerji verimliliği

Enerji tasarruflu bulaşık makinesiyle kusursuz temizliğin keyfini çıkarın.

Bulaşık makinesinin içinde buharla temizlenen bulaşık ve bardakların yakım çekim görüntüsü.

Pırıl pırıl ve hijyenik bulaşıklar

Bulaşıklarınızı TrueSteam™ teknolojisi ile yıkayarak ön yıkama ve su lekelerinden kurtulun.

Bulaşık makinesi pervanelerinden çıkan yoğun su akışının yakın çekim görüntüsü.

Çok yönlü temizlik

QuadWash™ bulaşıklarınızı her açıdan hedef alarak derin ve eksiksiz temizlik sağlar.

Kapağı kısmen açılmış solo bulaşık makinesi ve döngü tamamlandı bildirimini gösteren LG ThinQ™ uygulaması.

Daha akıllı bir yıkama deneyimi için bağlanın.

LG ThinQ™ uygulamasıyla yapay zeka destekli bir yıkama deneyimine merhaba deyin.

Tasarruflu temizlik

Enerji bakımından daha tasarruflu bir yaşam sürmenize yardımcı olan bir bulaşık makinesinin keyfini sürün.

Kapağı kısmen açık halde ankastre bulaşık makinesi ve B sınıfı enerji etiketi.

TrueSteam™

Tertemiz Bulaşıklar ile İçiniz Rahat

TrueSteam™ teknolojisi bulaşıklarınızı saf buharla temizleyerek siz ve aileniz için tertemiz hale getirir.

Buharlı ön yıkama ile zamandan tasarruf edin

TrueSteam™ bulaşıklarınızı sizin için kolayca durular, sert ve katılaşmış gıda artıklarını yumuşatır.

Ankastre bulaşık makinesinin kapağı tamamen açık halde içerideki kirli bulaşıkları gösteren görüntüsü.

Buhar ulaşılmadık nokta bırakmaz

TrueSteam™ teknolojisi hiçbir bulaşığı gözden kaçırmaz.

Kapsamlı temizlik için her yeri kaplayan buhar dolu bulaşık makinesinin içeriden görünümü.

Bulaşıklar her seferde pırıl pırıl

Bulaşıkları tertemiz parlatan TrueSteam™ teknolojisi su lekelerini %30’a* kadar azaltır.

Bir tarafında su lekeleri bulunan, diğer tarafı buharlı yıkamadan sonra tertemiz hale gelen şarap bardağı.

*Buharsız LG modeline kıyasla.

LG kurum içi test yöntemlerine göre, LG modeli DFB325 (buharlı) ve DFB415 (buharsız) arasındaki su lekelerinin sayımına dayanır.

QuadWash™

Güçlü ve nazik temizlik

QuadWash™ her bir parçaya tümüyle püskürtme uygulamak için dört adet çok yönlü kol kullanır. Dual Zone Wash ise her bir raf için farklı basınç seviyeleri seçmenize izin verir.

Yerli yerinde temizlik gücü

Üst ve alt raflar için su yoğunluğunu ayrı olarak ayarlayarak tek yıkamada cam bulaşıklarınız için nazik, tavalarınız için güçlü yıkama sağlayabilirsiniz.

Üst rafta nazik yıkama ve alt rafta güçlü yıkama uygulanan bulaşık makinesinin iç kısmı.

EasyRack™Plus

Esnek yükleme seçenekleri

EasyRack™ Plus; üç ayarlanabilir raf, katlanabilir çatallar ve dikey hareket sayesinde her boyutta bulaşığı sığdırır.

LG ThinQ™

Bağlanın ve tertemiz kalın

Yıkama programınız bittiğinde LG ThinQ™ uygulamasıyla bildirim alın.

Mutfakta LG ThinQ™ uygulamasını ve 3 uygulama özelliğini gösteren bir akıllı telefon: Program İndirme, Bildirimler ve Smart Diagnosis.

Daha fazla temizlik seçeneği parmaklarınızın ucunda

LG ThinQ™ uygulamasından yeni yıkama programı ön ayarlarını indirerek daha fazla temizlik seçeneğinin keyfini çıkarın.

Görüntüde bulaşık makinesinin yanında elinde tava tutan bir adam ile ThinQ™ uygulamasındaki tava programını gösteren bir akıllı telefon yer alıyor.

Size özel temizlik

Akıllı cihazınızda LG ThinQ™ uygulaması ile bulaşık makinenizin ayarlarını kişiselleştirin. 

Bir kadın mutfakta cep telefonuna bakıyor ve bir akıllı telefon ThinQ™ uygulamasındaki kişiselleştirme ayarlarını gösteriyor.

Güçlü ve sessiz performans

Daha az hareketli parça içeren tasarımla güvendiğiniz markadan sessiz ve güvenilir performansın keyfini çıkarın.

Loş aydınlatmalı bir mutfakta kucağında uyuyan bir bebek tutan bir adam. Serbest duran bulaşık makinesi arkaplanda sessiz bir şekilde çalışıyor.

Yenilikçi tasarım

Serbest duran LG bulaşık makinesi, fırın, davlumbaz ve indüksiyonlu ocak kurulu bir mutfak görüntüsü.

Tarz ve uyum

Bulaşık makinesinin paslanmaz çelik iç kısmı.

Tamamen paslanmaz çelik

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra bulaşık makinesinin kapısı otomatik olarak açılarak bulaşıkların doğal olarak kurutulması sağlanır.

Otomatik Açılıp Kurutma

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİK

  • Panel Tipi

    Önden Kontrol

  • Ekran Tipi

    LED

  • Kurulum Tipi

    Ayaklı

  • Toplam Yer Ayarları

    14

GÖRÜNÜM

  • Durum Göstergeleri

    Yok

  • Tambur Malzemesi

    STS

  • Renkler

    Platin Gümüş3

  • Kalan Zaman Göstergesi

    LED

RAF ÖZELLİKLERİ

  • Çatal Bıçak Sepetleri

    Yok

  • Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf

    Var (Ayarlanabilir)

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Aqua-Stop

    Var

  • Deterjan ve Parlatıcı Gözü

    Var

  • DirectDrive Motor™

    Var

  • Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • Püskürtme Kolu Sayısı

    3

  • QuadWash™

    Var

  • Kir (Bulanıklık) Sensörü

    Var

  • TrueSteam™

    Var

  • Vario Yıkama Sistemi

    Var

  • Su Yumuşatıcı

    Var

  • Anti-Bakteriyel Bakım

    Var

  • Otomatik Açılan Kapı

    Var

  • SenseClean Yıkama Sistemi

    Var

  • Smart Rack+™

    Evet (Üst Raf_Kısmen Katlanabilir / Alt Raf_Tam Katlanabilir)

AKILLI TEKNOLOJİ

  • NFC

    Yok

  • Uzaktan İzleme

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Proaktif Müşteri Hizmetleri

    Yok

  • Uzaktan Kontrol

    Yok

BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK

  • Ayarlanabilir Ayak (mm)

    30

  • Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)

    680 x 890 x 665

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    55

  • Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)

    600 x 850 x 600

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    51

PROGRAM / SEÇENEK

  • Gecikmeli Başlatma

    Var

  • Otomatik

    Var

  • İptal

    Var

  • Kumanda Kilidi

    Var

  • Hassas

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Dual Zone

    Var

  • Eko

    Var

  • Enerji Tasarrufu

    Var

  • Ekspres

    Var

  • Ekstra Kuruluk

    Var

  • Yarım Yük

    Var

  • Ağır

    Yok

  • Yüksek Sıcaklık

    Var

  • Yoğun

    Var

  • Makine Temizliği

    Makine Temizleme(Buharlı)_3 saniye Key

  • Normal

    Yok

  • Seçenek Sayısı

    8

  • Yıkama Programı Sayısı (Program)

    10

  • Tazeleme

    Var

  • Durulama

    Var

  • Buhar

    Var

  • Turbo

    Var

ENERJİ/SU PERFORMANSI

  • Devir süresi

    233

  • Ekspres Devir Süresi

    38

  • Gürültü Emisyon Sınıfı

    B

  • Gürültü Seviyesi (dBA)

    43

  • Turbo Devir Süresi

    59

  • Su Tüketimi(L)

    9,5

GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER

  • Frekans (Hz)

    50Hz

  • Güç Tüketimi (W)

    1 600 - 1 800 W

  • Güç Kaynağı (V)

    220-240 V~

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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front

DFC435FP

LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Yapay Zeka Destekli

DFC435FP_MEZ68817380.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu