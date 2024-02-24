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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Yapay Zeka Destekli
Sizin için çalışan bir mutfağa hazır mısınız?
B sınıfı enerji verimliliği
Enerji tasarruflu bulaşık makinesiyle kusursuz temizliğin keyfini çıkarın.
Pırıl pırıl ve hijyenik bulaşıklar
Bulaşıklarınızı TrueSteam™ teknolojisi ile yıkayarak ön yıkama ve su lekelerinden kurtulun.
Çok yönlü temizlik
QuadWash™ bulaşıklarınızı her açıdan hedef alarak derin ve eksiksiz temizlik sağlar.
Daha akıllı bir yıkama deneyimi için bağlanın.
LG ThinQ™ uygulamasıyla yapay zeka destekli bir yıkama deneyimine merhaba deyin.
Tasarruflu temizlik
Enerji bakımından daha tasarruflu bir yaşam sürmenize yardımcı olan bir bulaşık makinesinin keyfini sürün.
Kapağı kısmen açık halde ankastre bulaşık makinesi ve B sınıfı enerji etiketi.
TrueSteam™
Tertemiz Bulaşıklar ile İçiniz Rahat
TrueSteam™ teknolojisi bulaşıklarınızı saf buharla temizleyerek siz ve aileniz için tertemiz hale getirir.
Buharlı ön yıkama ile zamandan tasarruf edin
TrueSteam™ bulaşıklarınızı sizin için kolayca durular, sert ve katılaşmış gıda artıklarını yumuşatır.
Ankastre bulaşık makinesinin kapağı tamamen açık halde içerideki kirli bulaşıkları gösteren görüntüsü.
Buhar ulaşılmadık nokta bırakmaz
TrueSteam™ teknolojisi hiçbir bulaşığı gözden kaçırmaz.
Kapsamlı temizlik için her yeri kaplayan buhar dolu bulaşık makinesinin içeriden görünümü.
Bulaşıklar her seferde pırıl pırıl
Bulaşıkları tertemiz parlatan TrueSteam™ teknolojisi su lekelerini %30’a* kadar azaltır.
Bir tarafında su lekeleri bulunan, diğer tarafı buharlı yıkamadan sonra tertemiz hale gelen şarap bardağı.
*Buharsız LG modeline kıyasla.
LG kurum içi test yöntemlerine göre, LG modeli DFB325 (buharlı) ve DFB415 (buharsız) arasındaki su lekelerinin sayımına dayanır.
QuadWash™
Güçlü ve nazik temizlik
QuadWash™ her bir parçaya tümüyle püskürtme uygulamak için dört adet çok yönlü kol kullanır. Dual Zone Wash ise her bir raf için farklı basınç seviyeleri seçmenize izin verir.
Yerli yerinde temizlik gücü
Üst ve alt raflar için su yoğunluğunu ayrı olarak ayarlayarak tek yıkamada cam bulaşıklarınız için nazik, tavalarınız için güçlü yıkama sağlayabilirsiniz.
Üst rafta nazik yıkama ve alt rafta güçlü yıkama uygulanan bulaşık makinesinin iç kısmı.
EasyRack™Plus
Esnek yükleme seçenekleri
EasyRack™ Plus; üç ayarlanabilir raf, katlanabilir çatallar ve dikey hareket sayesinde her boyutta bulaşığı sığdırır.
LG ThinQ™
Bağlanın ve tertemiz kalın
Yıkama programınız bittiğinde LG ThinQ™ uygulamasıyla bildirim alın.
Mutfakta LG ThinQ™ uygulamasını ve 3 uygulama özelliğini gösteren bir akıllı telefon: Program İndirme, Bildirimler ve Smart Diagnosis.
Daha fazla temizlik seçeneği parmaklarınızın ucunda
LG ThinQ™ uygulamasından yeni yıkama programı ön ayarlarını indirerek daha fazla temizlik seçeneğinin keyfini çıkarın.
Görüntüde bulaşık makinesinin yanında elinde tava tutan bir adam ile ThinQ™ uygulamasındaki tava programını gösteren bir akıllı telefon yer alıyor.
Size özel temizlik
Akıllı cihazınızda LG ThinQ™ uygulaması ile bulaşık makinenizin ayarlarını kişiselleştirin.
Bir kadın mutfakta cep telefonuna bakıyor ve bir akıllı telefon ThinQ™ uygulamasındaki kişiselleştirme ayarlarını gösteriyor.
Güçlü ve sessiz performans
Daha az hareketli parça içeren tasarımla güvendiğiniz markadan sessiz ve güvenilir performansın keyfini çıkarın.
Loş aydınlatmalı bir mutfakta kucağında uyuyan bir bebek tutan bir adam. Serbest duran bulaşık makinesi arkaplanda sessiz bir şekilde çalışıyor.
Yenilikçi tasarım
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİK
-
Panel Tipi
Önden Kontrol
-
Ekran Tipi
LED
-
Kurulum Tipi
Ayaklı
-
Toplam Yer Ayarları
14
GÖRÜNÜM
-
Durum Göstergeleri
Yok
-
Tambur Malzemesi
STS
-
Renkler
Platin Gümüş3
-
Kalan Zaman Göstergesi
LED
RAF ÖZELLİKLERİ
-
Çatal Bıçak Sepetleri
Yok
-
Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf
Var (Ayarlanabilir)
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Aqua-Stop
Var
-
Deterjan ve Parlatıcı Gözü
Var
-
DirectDrive Motor™
Var
-
Inverter Direct Drive Motor
Var
-
Püskürtme Kolu Sayısı
3
-
QuadWash™
Var
-
Kir (Bulanıklık) Sensörü
Var
-
TrueSteam™
Var
-
Vario Yıkama Sistemi
Var
-
Su Yumuşatıcı
Var
-
Anti-Bakteriyel Bakım
Var
-
Otomatik Açılan Kapı
Var
-
SenseClean Yıkama Sistemi
Var
-
Smart Rack+™
Evet (Üst Raf_Kısmen Katlanabilir / Alt Raf_Tam Katlanabilir)
AKILLI TEKNOLOJİ
-
NFC
Yok
-
Uzaktan İzleme
Var
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Proaktif Müşteri Hizmetleri
Yok
-
Uzaktan Kontrol
Yok
BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK
-
Ayarlanabilir Ayak (mm)
30
-
Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)
680 x 890 x 665
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
55
-
Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)
600 x 850 x 600
-
Ürün Ağırlığı (kg)
51
PROGRAM / SEÇENEK
-
Gecikmeli Başlatma
Var
-
Otomatik
Var
-
İptal
Var
-
Kumanda Kilidi
Var
-
Hassas
Var
-
Program İndirme
Var
-
Dual Zone
Var
-
Eko
Var
-
Enerji Tasarrufu
Var
-
Ekspres
Var
-
Ekstra Kuruluk
Var
-
Yarım Yük
Var
-
Ağır
Yok
-
Yüksek Sıcaklık
Var
-
Yoğun
Var
-
Makine Temizliği
Makine Temizleme(Buharlı)_3 saniye Key
-
Normal
Yok
-
Seçenek Sayısı
8
-
Yıkama Programı Sayısı (Program)
10
-
Tazeleme
Var
-
Durulama
Var
-
Buhar
Var
-
Turbo
Var
ENERJİ/SU PERFORMANSI
-
Devir süresi
233
-
Ekspres Devir Süresi
38
-
Gürültü Emisyon Sınıfı
B
-
Gürültü Seviyesi (dBA)
43
-
Turbo Devir Süresi
59
-
Su Tüketimi(L)
9,5
GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER
-
Frekans (Hz)
50Hz
-
Güç Tüketimi (W)
1 600 - 1 800 W
-
Güç Kaynağı (V)
220-240 V~
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DFC435FP
LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Yapay Zeka Destekli