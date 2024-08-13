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LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | E Enerji Sınıfı | Beyaz Renk
LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ Teknolojisi | 10 Yıl Motor Garantili | E Enerji Sınıfı | Beyaz Renk
Tüm Özellikler
GENEL
-
Renk
Beyaz Renk
-
Üretici firma
Kore
TEMEL ÖZELLİK
-
Kontrol Paneli(Malzeme)
LCD Kontrol Ekranı
-
Oto
Var
-
Konveksiyon Elemanı Gücü (W)
Var
-
Panel Tipi
Ön Kontrol
-
Narin
Var
-
Döngüyü İndir
Var
-
DryBoost
Var
-
Çift Bölge
Var
-
Eko
Var
-
Enerji tasarrufu
Var
-
Express
Var
-
Ekstra kuru
Var
-
Yarım Yük
Var
-
Yüksek sıcaklık.
Var
-
Yoğun
Var
-
Makine Temizliği
Var
-
Seçenek Sayısı
7
-
Yıkama Programı Sayısı
9
-
Durulama
Var
-
Turbo
Var
PROGRAM / SEÇENEK
-
Gecikmeli Başlatma
12 Saate kadar
GÖRÜNÜM
-
Tambur Malzemesi
STS
-
Çocuk Kilidi Göstergesi
Var
-
Durulama Doldurma Göstergesi
Var
-
Tuz Doldurma Göstergesi
Var
RAF ÖZELLİKLERİ
-
Çatal Bıçak Sepetleri
Var
-
EasyRack™ Plus Sistemi
Var
-
Alt Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)
300mm
-
Üst Rafın Maksimum Yüksekliği (inç)
215mm
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Kurutma Sistemi
Yoğuşmalı
-
Gizli Su Isıtıcısı
Var
-
LoDesibel Sessiz Çalışma (dBA)
46
-
Aqua-Stop
Var
-
Deterjan ve Parlatıcı Gözü
Var
-
DirectDrive Motor™
Var
-
Inverter Direct Drive Motor
Var
-
Püskürtme Kolu Sayısı
3 (Üst, Üst, Alt)
-
QuadWash™
Var
-
Kir (Bulanıklık) Sensörü
Var
-
Vario Yıkama Sistemi
Vario Plus
-
Su Yumuşatıcı
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
NFC
Var
-
Smart Diagnosis
Var
BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK
-
Enerji Seviyesi
E
-
Enerji Kullanımı (kWh/Yıl)
95
-
Su Kullanımı (Galon/Döngü)
9,6L
-
Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)
680mm * 890mm * 665mm
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
51
-
Ürün Boyutları - GxYxD (inç)
600mm* 850mm * 600mm
-
Ürün Ağırlığı (lbs)
47
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
uzatma
-
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