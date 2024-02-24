We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Yapay Zeka Destekli
Sizin için çalışan bir mutfağa hazır mısınız?
Çok yönlü temizlik
QuadWash™ bulaşıklarınıza her açıdan derin ve eksiksiz temizlik sağlar.
Tek tıkla kolay çözümler
LG ThinQ™ uygulamasının Smart Diagnosis özelliğini kullanarak ürününüz ile ilgili arıza teşhisi gerçekleştirin ve çözümleyin.
Yüksek Performanslı Temizlik
Güçlü ve hassas temizlik
QuadWash™ her bir bulaşığınıza püskürtme uygulamak için dört adet çok yönlü kollar kullanır.
*Ürün videosu temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Baştan aşağı şık tasarım
Daha fazla dayanıklılık ve kolay bakım amacıyla tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Mutfağa bulaşık makinesi yerleştirilmiştir ve iç kısmın tamamen paslanmaz çelik malzemeden üretildiği açıkça görülmektedir.
*Ürün videosu temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Ayarlanabilir Alan
Esnek yükleme seçenekleri
Üst rafı aşağı veya yukarı hareket ettirerek alanı verimli kullanın. Büyük boy tencere ve tavaları dahi rahatlıkla sığdırın.
*Ürün videosu temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Kişiselleştirilmiş Performans
LG ThinQ™ ile kullanışlı çözümler
LG ThinQ™ uygulamasının Smart Diagnosis işlevi ile makinenizin sorunlarını çözün. Smart Diagnosis sizin yerinize araştırır ve çözümler sunar.
Mutfakta LG ThinQ™ uygulamasını ve özelliklerini gösteren bir akıllı telefon: Smart Diagnosis.
*LG ThinQ™ uygulaması içerisindeki yönlendirmeli prosedüre göre arıza teşhisi yapın.
Güçlü ve sessiz performans
Daha az hareketli parça içeren tasarımı ile güvendiğiniz markadan gelen sessiz ve güvenilir performansın keyfini çıkarın.
Loş aydınlatmalı bir mutfakta kucağında uyuyan bir bebek tutan bir adam. İçeride duran bulaşık makinesi arkaplanda sessiz bir şekilde çalışıyor.
*LG ThinQ™ uygulaması içerisindeki yönlendirmeli prosedüre göre arıza teşhisi yapın.
Yenilikçi tasarım
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİK
-
Panel Tipi
Önden Kontrol
-
Ekran Tipi
LED
-
Kurulum Tipi
Ayaklı
-
Toplam Yer Ayarları
14
GÖRÜNÜM
-
Durum Göstergeleri
Yok
-
Tambur Malzemesi
STS
-
Renkler
Prime Gümüş
-
Kalan Zaman Göstergesi
LED
RAF ÖZELLİKLERİ
-
Çatal Bıçak Sepetleri
Var
-
Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf
Yok
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Aqua-Stop
Var
-
Deterjan ve Parlatıcı Gözü
Var
-
DirectDrive Motor™
Var
-
Inverter Direct Drive Motor
Var
-
Püskürtme Kolu Sayısı
3
-
QuadWash™
Var
-
Kir (Bulanıklık) Sensörü
Var
-
TrueSteam™
Yok
-
Vario Yıkama Sistemi
Var
-
Su Yumuşatıcı
Var
-
Anti-Bakteriyel Bakım
Var
-
Otomatik Açılan Kapı
Yok
-
SenseClean Yıkama Sistemi
Var
-
Smart Rack+™
Evet (Üst Raf_Kısmen Katlanabilir / Alt Raf_Kısmen Katlanabilir)
AKILLI TEKNOLOJİ
-
NFC
Yok
-
Uzaktan İzleme
Yok
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
-
Proaktif Müşteri Hizmetleri
Yok
-
Uzaktan Kontrol
Yok
BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK
-
Ayarlanabilir Ayak (mm)
30
-
Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)
680 x 890 x 665
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
49
-
Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)
600 x 850 x 600
-
Ürün Ağırlığı (kg)
45
PROGRAM / SEÇENEK
-
Gecikmeli Başlatma
Var
-
Otomatik
Var
-
İptal
Var
-
Kumanda Kilidi
Var
-
Hassas
Yok
-
Program İndirme
Yok
-
Dual Zone
Yok
-
Eko
Var
-
Enerji Tasarrufu
Yok
-
Ekspres
Yok
-
Ekstra Kuruluk
Var
-
Yarım Yük
Var
-
Ağır
Yok
-
Yüksek Sıcaklık
Var
-
Yoğun
Var
-
Makine Temizliği
Makine Temizleme (Buharsız)
-
Normal
Yok
-
Seçenek Sayısı
5
-
Yıkama Programı Sayısı (Program)
5
-
Tazeleme
Yok
-
Durulama
Yok
-
Buhar
Yok
-
Turbo
Var
ENERJİ/SU PERFORMANSI
-
Devir süresi
298
-
Ekspres Devir Süresi
38
-
Gürültü Emisyon Sınıfı
C
-
Gürültü Seviyesi (dBA)
45
-
Turbo Devir Süresi
59
-
Su Tüketimi(L)
9,9
GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER
-
Frekans (Hz)
50Hz
-
Güç Tüketimi (W)
1 600 - 1 800 W
-
Güç Kaynağı (V)
220-240 V~
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.