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Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Beyaz Renk
Turkey_DFC612FWE_MEZ68817398.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Beyaz Renk

Turkey_DFC612FWE_MEZ68817398.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
DFC612FWE

Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Beyaz Renk

()
  • front view
  • front open
  • front open
  • door open
  • lefi side
  • left side
  • left side door open
  • side view
  • side
front view
front open
front open
door open
lefi side
left side
left side door open
side view
side

Temel Özellikler

  • QuadWash™
  • EasyRack™ Plus
  • 10 Yıl motor Garantisi

Sizin için çalışan bir mutfağa hazır mısınız?

Bulaşık makinesi pervanelerinden çıkan yoğun su akışının yakın çekim görüntüsü.

Çok yönlü temizlik

QuadWash™ bulaşıklarınıza her açıdan derin ve eksiksiz temizlik sağlar.

Mutfaktağınızda LG ThinQ™ uygulaması ile ortak çalışan bir bulaşık makinası

Tek tıkla kolay çözümler

LG ThinQ™ uygulamasının Smart Diagnosis özelliğini kullanarak ürününüz ile ilgili arıza teşhisi gerçekleştirin ve çözümleyin.

Yüksek Performanslı Temizlik

Güçlü ve hassas temizlik

QuadWash™ her bir bulaşığınıza püskürtme uygulamak için dört adet çok yönlü kollar kullanır.

*Ürün videosu temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

Baştan aşağı şık tasarım

Daha fazla dayanıklılık ve kolay bakım amacıyla tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Mutfağa bulaşık makinesi yerleştirilmiştir ve iç kısmın tamamen paslanmaz çelik malzemeden üretildiği açıkça görülmektedir.

*Ürün videosu temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

Ayarlanabilir Alan

Esnek yükleme seçenekleri

Üst rafı aşağı veya yukarı hareket ettirerek alanı verimli kullanın. Büyük boy tencere ve tavaları dahi rahatlıkla sığdırın.

*Ürün videosu temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

Kişiselleştirilmiş Performans

LG ThinQ™ ile kullanışlı çözümler

LG ThinQ™ uygulamasının Smart Diagnosis işlevi ile makinenizin sorunlarını çözün. Smart Diagnosis sizin yerinize araştırır ve çözümler sunar.

Mutfakta LG ThinQ™ uygulamasını ve özelliklerini gösteren bir akıllı telefon: Smart Diagnosis.

*LG ThinQ™ uygulaması içerisindeki yönlendirmeli prosedüre göre arıza teşhisi yapın.

Güçlü ve sessiz performans

Daha az hareketli parça içeren tasarımı ile güvendiğiniz markadan gelen sessiz ve güvenilir performansın keyfini çıkarın.

Loş aydınlatmalı bir mutfakta kucağında uyuyan bir bebek tutan bir adam. İçeride duran bulaşık makinesi arkaplanda sessiz bir şekilde çalışıyor.

*LG ThinQ™ uygulaması içerisindeki yönlendirmeli prosedüre göre arıza teşhisi yapın.

Yenilikçi tasarım

İçeride duran LG bulaşık makinesi, fırın, davlumbaz ve indüksiyonlu ocak kurulu bir mutfak görüntüsü.

Tarz ve uyum

Bulaşık makinesinin LED paneli yakım çekim olarak görünüyor.

LED ekran

Mutfakta kurulmuş minimal tasarımlı bir bulaşık makinesi.

Minimal tasarım

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Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİK

  • Panel Tipi

    Önden Kontrol

  • Ekran Tipi

    LED

  • Kurulum Tipi

    Ayaklı

  • Toplam Yer Ayarları

    14

GÖRÜNÜM

  • Durum Göstergeleri

    Yok

  • Tambur Malzemesi

    STS

  • Renkler

    Beyaz

  • Kalan Zaman Göstergesi

    LED

RAF ÖZELLİKLERİ

  • Çatal Bıçak Sepetleri

    Var

  • Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf

    Yok

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Aqua-Stop

    Var

  • Deterjan ve Parlatıcı Gözü

    Var

  • DirectDrive Motor™

    Var

  • Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • Püskürtme Kolu Sayısı

    3

  • QuadWash™

    Var

  • Kir (Bulanıklık) Sensörü

    Var

  • TrueSteam™

    Yok

  • Vario Yıkama Sistemi

    Var

  • Su Yumuşatıcı

    Var

  • Anti-Bakteriyel Bakım

    Var

  • Otomatik Açılan Kapı

    Yok

  • SenseClean Yıkama Sistemi

    Var

  • Smart Rack+™

    Evet (Üst Raf_Kısmen Katlanabilir / Alt Raf_Kısmen Katlanabilir)

AKILLI TEKNOLOJİ

  • NFC

    Yok

  • Uzaktan İzleme

    Yok

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

  • Proaktif Müşteri Hizmetleri

    Yok

  • Uzaktan Kontrol

    Yok

BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK

  • Ayarlanabilir Ayak (mm)

    30

  • Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)

    680 x 890 x 665

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    49

  • Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)

    600 x 850 x 600

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    45

PROGRAM / SEÇENEK

  • Gecikmeli Başlatma

    Var

  • Otomatik

    Var

  • İptal

    Var

  • Kumanda Kilidi

    Var

  • Hassas

    Yok

  • Program İndirme

    Yok

  • Dual Zone

    Yok

  • Eko

    Var

  • Enerji Tasarrufu

    Yok

  • Ekspres

    Yok

  • Ekstra Kuruluk

    Var

  • Yarım Yük

    Var

  • Ağır

    Yok

  • Yüksek Sıcaklık

    Var

  • Yoğun

    Var

  • Makine Temizliği

    Makine Temizleme (Buharsız)

  • Normal

    Yok

  • Seçenek Sayısı

    5

  • Yıkama Programı Sayısı (Program)

    5

  • Tazeleme

    Yok

  • Durulama

    Yok

  • Buhar

    Yok

  • Turbo

    Var

ENERJİ/SU PERFORMANSI

  • Devir süresi

    298

  • Ekspres Devir Süresi

    38

  • Gürültü Emisyon Sınıfı

    C

  • Gürültü Seviyesi (dBA)

    45

  • Turbo Devir Süresi

    59

  • Su Tüketimi(L)

    9,9

GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER

  • Frekans (Hz)

    50

  • Güç Tüketimi (W)

    1 600 - 1 800

  • Güç Kaynağı (V)

    220 - 240

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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