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InstaView No Frost Buzdolabı 530 Litre 83,5cm Genişlik DoorCooling+ & Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ Mat Siyah
MEZ68526999_Q22FTQKL EN 2021.4.1.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

InstaView No Frost Buzdolabı 530 Litre 83,5cm Genişlik DoorCooling+ & Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ Mat Siyah

MEZ68526999_Q22FTQKL EN 2021.4.1.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GC-Q22FTQKL

InstaView No Frost Buzdolabı 530 Litre 83,5cm Genişlik DoorCooling+ & Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ Mat Siyah

ÖZET

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BOYUTLAR

GC-Q22FTQKL_v
KAPASITE(ℓ)
530L
BOYUTLAR(MM)
835 x 1752 x 734 mm
Özellik
InstaView Door-in-Door
Kompresör
Inverter Lineer Kompresör

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    835 x 1752 x 734

  • Kompresör Tipi

    Inverter Linear Compressor

  • InstaView

    Var

  • Door-in-Door

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Fransız Kapı

KAPASİTE

  • Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)

    209

  • Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)

    321

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    130

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    835 x 1752 x 734

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    120

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    610

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

  • Door-in-Door

    Var

  • InstaView

    Var

  • Koku Giderici

    Var

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Inverter Linear Compressor

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Raf_Temperli Cam

    Var (1)

  • Hygiene Fresh+

    E

  • Sebzelik

    Var

  • Raf_Katlanır

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Dondurucu Işığı

    LED (2)

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları