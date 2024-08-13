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No Frost Buzdolabı 499 Litre 70cm Genişlik DoorCooling+™ E Enerji Sınıfı Metalik Gri
No Frost Buzdolabı 499 Litre 70cm Genişlik DoorCooling+™ E Enerji Sınıfı Metalik Gri
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Buzdolabo Tipi
Alttan Buzluklu
-
Kapasite (ℓ)
499ℓ
-
Renk
Metalik
-
ThinQ®
Var
-
Door Cooling+
Var
-
Inverter Lineer Kompresör
Var
KAPASITE(ℓ)
-
ISO Brüt - Toplam
499
AĞIRLIK(KG)
-
Net / Paket
79/88
BOYUTLAR(MM)
-
Yükseklik (Net) - Menteşe Üstüne Kadar (A)
1850
-
Derinlik (Net) - kapı hariç (C)
593.5
-
Derinlik (Net) - kolsuz (D)
695
-
Derinlik (Net) - kapı ve kol dahil (E)
740
-
Genişlik (Net)
705
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
705 X 1850 X 740
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
744 X 1903 X 781
GENEL ÖZELLIKLER
-
Ekran - E-Micom
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)
Evet (4)
-
Sıcaklık kontrolü - Hızlı Dondurma
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Ekspres Soğutma
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Çevre Dostu
Evet
-
Kapı Soğutma
Evet
-
Smart DiagnosisTM
Evet
-
Soğutma Sistemi
No Frost
-
Çoklu Hava Akışı
Evet
-
Ses Gücü(dB)
41
-
Enerji Sınıfı
E
-
Dondurma Kapasitesi (kg/24saat)
12
-
Soğutucu
R600a
-
Lineer Kompresör
Evet
-
Çift taraflı kapı
Evet
BUZDOLABI BÖLME
-
Lamba - Yüzeye Yayılan LED
Üst
-
Raf - Temperli cam
Evet
-
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Evet
-
Kapı içi bölmesi - 2ℓ Şişe Saklama
Evet
-
Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam
Evet
-
Sebzelik (Çekmece) - Bir
Evet (1)
-
Yumurta tepsisi
Evet
DONDURUCU BÖLME
-
Buz yapıcı - Bükme - Tepsi türü
Evet
-
Raf - Temperli Cam
Evet (2)
-
Çekmece - Şeffaf
Evet (3)
WIFI
-
WIFI
Evet
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