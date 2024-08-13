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No Frost Buzdolabı 499 Litre 70cm Genişlik DoorCooling+™ E Enerji Sınıfı Metalik Gri
MEZ68850657 GC-B569NLHZ.APZPLTK-label energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

No Frost Buzdolabı 499 Litre 70cm Genişlik DoorCooling+™ E Enerji Sınıfı Metalik Gri

MEZ68850657 GC-B569NLHZ.APZPLTK-label energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GC-B569NLHZ

No Frost Buzdolabı 499 Litre 70cm Genişlik DoorCooling+™ E Enerji Sınıfı Metalik Gri

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

KAPASITE(ℓ)
499ℓ
BOYUTLAR(MM)
705 X 1850 X 740 mm
Özellik
Lineer Cooling
Kompresör
Lineer Kompresörde 10 Yıl Parça Garantisi

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Buzdolabo Tipi

    Alttan Buzluklu

  • Kapasite (ℓ)

    499ℓ

  • Renk

    Metalik

  • ThinQ®

    Var

  • Door Cooling+

    Var

  • Inverter Lineer Kompresör

    Var

KAPASITE(ℓ)

  • ISO Brüt - Toplam

    499

AĞIRLIK(KG)

  • Net / Paket

    79/88

BOYUTLAR(MM)

  • Yükseklik (Net) - Menteşe Üstüne Kadar (A)

    1850

  • Derinlik (Net) - kapı hariç (C)

    593.5

  • Derinlik (Net) - kolsuz (D)

    695

  • Derinlik (Net) - kapı ve kol dahil (E)

    740

  • Genişlik (Net)

    705

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün

    705 X 1850 X 740

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları

    744 X 1903 X 781

GENEL ÖZELLIKLER

  • Ekran - E-Micom

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)

    Evet (4)

  • Sıcaklık kontrolü - Hızlı Dondurma

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Ekspres Soğutma

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Çevre Dostu

    Evet

  • Kapı Soğutma

    Evet

  • Smart DiagnosisTM

    Evet

  • Soğutma Sistemi

    No Frost

  • Çoklu Hava Akışı

    Evet

  • Ses Gücü(dB)

    41

  • Enerji Sınıfı

    E

  • Dondurma Kapasitesi (kg/24saat)

    12

  • Soğutucu

    R600a

  • Lineer Kompresör

    Evet

  • Çift taraflı kapı

    Evet

BUZDOLABI BÖLME

  • Lamba - Yüzeye Yayılan LED

    Üst

  • Raf - Temperli cam

    Evet

  • Kapı içi bölmesi - Şeffaf

    Evet

  • Kapı içi bölmesi - 2ℓ Şişe Saklama

    Evet

  • Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam

    Evet

  • Sebzelik (Çekmece) - Bir

    Evet (1)

  • Yumurta tepsisi

    Evet

DONDURUCU BÖLME

  • Buz yapıcı - Bükme - Tepsi türü

    Evet

  • Raf - Temperli Cam

    Evet (2)

  • Çekmece - Şeffaf

    Evet (3)

WIFI

  • WIFI

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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