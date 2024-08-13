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LG No Frost Buzdolabı I 131 Litre I Metalik Gri
10826555 GTL539BVAM kuse.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG No Frost Buzdolabı I 131 Litre I Metalik Gri

10826555 GTL539BVAM kuse.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GTL539BVAM

LG No Frost Buzdolabı I 131 Litre I Metalik Gri

()
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının önden görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının önden açık görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının buzdolabı açık görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının dondurucu açık görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının tutma yeri detayı görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının sağdan görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının soldan görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının yandan görünümü
  • 131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının arkadan görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının önden görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının önden açık görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının buzdolabı açık görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının dondurucu açık görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının tutma yeri detayı görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının sağdan görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının soldan görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının yandan görünümü
131L Alttan Donduruculu Gümüş Buzdolabının arkadan görünümü

Temel Özellikler

  • Multi-Air-Flow
  • Total No Frost
  • Temperli Cam Raflar

LG buzdolapları neden mi seviliyor?

Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlamak için buzdolabı içindeki kanaldan dağıtılan soğuk hava görüntüsü.

Çoklu Hava Akışı

Yiyeceklerin taze kalmalarını sağlar.

Total no frost simgesi ile birlikte yarı çözülmüş, yarı donmuş meyveler

Total no frost

Buzlanma olmadan taptaze

LG alttan donduruculu buzdolabının içerisindeki rafta yer alan ağır metal tencere görüntüsü.

Temperli cam raflar

Temperli cam ile üretilmiş özel cam tasarım

LG alttan donduruculu buzdolabının genel tasarımı.

Metalik dekorasyon

Metal paneller soğutma performansını yükseltmenin yanı sıra şık bir dokunuş katar.

LG alttan donduruculu buzdolabının mutfakta bir görünümü.

Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlamak için buzdolabı içindeki kanaldan dağıtılan soğuk hava görüntüsü.

Çoklu Hava Akışı

Hava kanalları sayesinde çoklu hava akışı sağlar

Buzdolabının içindeki kanallar nem ve sıcaklık seviyelerini sabit tutmak için soğuk havayı dağıtarak yiyeceklerin taze kalmasını sağlar.

Tümüyle No Frost

Tümüyle no frost ile baştan sona taze soğutma

Soğuk hava eşit şekilde dolaşarak buzdolabınızın ve yiyeceklerinizin buzlanmadan taze kalmasını sağlar. Buz çözme işlemiyle uğraşmadan buzdolabınızı her an kolayca kullanabilirsiniz.

Total no frost simgesi ile birlikte yarı çözülmüş, yarı donmuş meyveler

Temperli cam raflar

Temperli bu cam raflar, aynı zamanda kolay temizlenir ve leke ya da koku tutmaz.

LG alttan donduruculu buzdolabının dokunmatik ekranı.

Dokunmatik ekran

LG alttan donduruculu buzdolabının genel tasarımı.

Metalik dekorasyon

LG alttan donduruculu buzdolabının içerisinde yer alan LED ışığının yakın çekim görünümü.

Metalik dekorasyon

*Yukarıdaki görüntüler yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
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Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    760 x 1860 x 737

  • Kompresör Tipi

    İnverter Kompresör

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Alttan Dondurucu

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    99

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    760 x 1860 x 737

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    94,5

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Yok

  • LINEAR Cooling

    Yok

  • InstaView

    Yok

  • Koku Giderici

    Var

BUZ VE SU SİSTEMİ

  • Sadece Su Sebili

    Yok

  • Otomatik Buz Makinesi

    Yok

MALZEME VE YÜZEY

  • Yüzey (Kapı)

    Bant

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    İnverter Kompresör

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Buzdolabı Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    5

  • Hygiene Fresh+

    Yok

  • Sebzelik

    Yok

  • Fresh 0 Zone

    Yok

  • Raf_Katlanır

    Yok

  • Şişe (Şarap) Rafı

    Yok

  • Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti

    2 Yumurta Tepsisi

  • Sebzelik (Fresh Converter)

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Çoklu Hava Akışı

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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