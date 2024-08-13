LG No Frost Buzdolabı I 131 Litre I Metalik Gri

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LG buzdolapları neden mi seviliyor?
Çoklu Hava Akışı
Yiyeceklerin taze kalmalarını sağlar.
Total no frost
Buzlanma olmadan taptaze
Temperli cam raflar
Temperli cam ile üretilmiş özel cam tasarım
Metalik dekorasyon
Metal paneller soğutma performansını yükseltmenin yanı sıra şık bir dokunuş katar.
Tümüyle No Frost
Tümüyle no frost ile baştan sona taze soğutma
|Soğuk hava eşit şekilde dolaşarak buzdolabınızın ve yiyeceklerinizin buzlanmadan taze kalmasını sağlar. Buz çözme işlemiyle uğraşmadan buzdolabınızı her an kolayca kullanabilirsiniz.
Temperli cam raflar
Temperli bu cam raflar, aynı zamanda kolay temizlenir ve leke ya da koku tutmaz.
|*Yukarıdaki görüntüler yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
760 x 1860 x 737
-
Kompresör Tipi
İnverter Kompresör
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Alttan Dondurucu
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
99
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
760 x 1860 x 737
-
Ürün Ağırlığı (kg)
94,5
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Yok
-
LINEAR Cooling
Yok
-
InstaView
Yok
-
Koku Giderici
Var
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sadece Su Sebili
Yok
-
Otomatik Buz Makinesi
Yok
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
Bant
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
İnverter Kompresör
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
5
-
Hygiene Fresh+
Yok
-
Sebzelik
Yok
-
Fresh 0 Zone
Yok
-
Raf_Katlanır
Yok
-
Şişe (Şarap) Rafı
Yok
-
Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti
2 Yumurta Tepsisi
-
Sebzelik (Fresh Converter)
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Çoklu Hava Akışı
Yok
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