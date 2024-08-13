LG No Frost Buzdolabı | 588 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Beyaz Renk | 10 Yıl Kompresör Garantili

*Enerji Tasarrufu: LG Smart Inverter Compressor™, daha iyi enerji verimliliği için soğutma gücünü ayarlayarak değişken yük koşullarına cevap verir.

**Soğutma gücü, buzdolabının iç ve dış sıcaklık koşullarına göre otomatik olarak kontrol edilir.

***Standart kompresör ile inverter kompresörün mekanik yapısı pistonlu tip ile aynıdır. Aradaki fark, Motor Hızı (RPM) kontrol yeteneğidir (Motor Hızı: Recipro: Tek adımlı / İnverter: Çok Adımlı)