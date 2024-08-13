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LG No Frost Buzdolabı | 588 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk | 10 Yıl Kompresör Garantili
LG No Frost Buzdolabı | 588 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk | 10 Yıl Kompresör Garantili
*Enerji Tasarrufu: LG Smart Inverter Compressor™, daha iyi enerji verimliliği için soğutma gücünü ayarlayarak değişken yük koşullarına cevap verir.
**Soğutma gücü, buzdolabının iç ve dış sıcaklık koşullarına göre otomatik olarak kontrol edilir.
***Standart kompresör ile inverter kompresörün mekanik yapısı pistonlu tip ile aynıdır. Aradaki fark, Motor Hızı (RPM) kontrol yeteneğidir (Motor Hızı: Recipro: Tek adımlı / İnverter: Çok Adımlı)
Şişe suyun soğuma hızı
*Su şişesinin buzdolabı kapısındaki raflarda 30 ℃'den 7℃'ye kadar soğuması için geçen süre.
SLG tarafından test edilmiştir
**SLG: Alman test laboratuvarı "SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH" tarafından onaylanmıştır.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
840 x 1860 x 750
Tüm Özellikler
KAPASİTE
-
Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)
181
-
Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)
407
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
123
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
840 x 1860 x 750
-
Ürün Ağırlığı (kg)
114
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Raf_Temperli Cam
Var
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