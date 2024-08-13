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LG No Frost Buzdolabı | 588 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk | 10 Yıl Kompresör Garantili
GTL569PSAM_ENERGY LABEL.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

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LG No Frost Buzdolabı | 588 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk | 10 Yıl Kompresör Garantili

GTL569PSAM_ENERGY LABEL.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GTL569PSAM

LG No Frost Buzdolabı | 588 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk | 10 Yıl Kompresör Garantili

front view
Daha Fazla Kapasite, Daha Hızlı Soğutma, Daha Fazla Enerji Tasarrufu

Daha Fazla Kapasite,
Daha Hızlı Soğutma,
Daha Fazla Enerji Tasarrufu

LG Smart Inverter Compressor™, daha az enerji harcayarak yiyecekleri taptaze tutar.
Daha Fazla Kapasite, <br>Daha Hızlı Soğutma, <br>Daha Fazla Enerji Tasarrufu Daha Fazlası
Ürünlerin enerji verimliliği

Enerji Tasarruflu Smart Inverter Compressor

Smart Inverter Compressor, soğutma gücünü buzdolabının durumuna göre ayarlar ve minimum gürültü ile çalışır.

*Enerji Tasarrufu: LG Smart Inverter Compressor™, daha iyi enerji verimliliği için soğutma gücünü ayarlayarak değişken yük koşullarına cevap verir.
**Soğutma gücü, buzdolabının iç ve dış sıcaklık koşullarına göre otomatik olarak kontrol edilir.
***Standart kompresör ile inverter kompresörün mekanik yapısı pistonlu tip ile aynıdır. Aradaki fark, Motor Hızı (RPM) kontrol yeteneğidir (Motor Hızı: Recipro: Tek adımlı / İnverter: Çok Adımlı)

Buzdolabının geniş kapasitesi

Daha fazla iç hacimle daha fazla depolama

588 litrelik geniş kapasitesi ile çoğu mutfağın tasarımına uyan 84 cm genişliğindeki bu buzdolabı, mutfağınızı daraltmadan tüm yiyecekleriniz için bol miktarda saklama alanı sunar.
Soğuğu ifade eden buzdolabının içi

Eksiksiz hava akışı

Birden fazla havalandırma deliği, soğuk havanın buzdolabının tüm bölümlerine yayılmasını sağlar.
Buzlanmayan bir buzdolabının işlevi çileklerle ifade edilir

Tümüyle No Frost

  Tertemiz ve kokusuz serinlik, istenmeyen sıcaklık değişimlerin önlemek için eşit ve güçlü bir şekilde hareket eder.

Şişe suyun soğuma hızı
*Su şişesinin buzdolabı kapısındaki raflarda 30 ℃'den 7℃'ye kadar soğuması için geçen süre.
SLG tarafından test edilmiştir
**SLG: Alman test laboratuvarı "SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH" tarafından onaylanmıştır.

temperli cam üzerinde ağır yük

Temperli cam raflar

Ağır eşyaları güvenilir bir şekilde tutar.
LED aydınlatmayı gösteren ürün resmi

Güçlü LED aydınlatma

LED ışıklar enerji açısından verimlidir, uzun ömürlüdür ve dolu buzdolaplarını iki kattan fazla aydınlatır.
Buzdolabı kapısında saklanan çeşitli ürünler

Uzun şişeler için kapı rafları

Çeşitli şekil ve boyutlardaki eşyaları saklamak için rafları ayarlayın ve hizalayın.
Ürünün dışında dokunmatik ekrandan sıcaklığı kontrol eden bir el

Buzdolabı sıcaklığını kolayca ayarlayın

Dış Ekran sayesinde, kapıyı açmak zorunda kalmadan sıcaklıkları kolayca ayarlayın.

ÖZET

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BOYUTLAR

ürün boyutları
KAPASITE(ℓ)
588L
BOYUTLAR(MM)
840 X 750 X 1860
Özellik
Multi Air Flow
Kompresör
Smart Inverter Compressor

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    840 x 1860 x 750

Tüm Özellikler

KAPASİTE

  • Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)

    181

  • Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)

    407

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    123

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    840 x 1860 x 750

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    114

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Raf_Temperli Cam

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

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