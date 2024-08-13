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A++, 385 litre, 10 Yıl Linear Kompresör Garantisi, Multi Air Flow™, Sıfır Derece Bölmesi, Nem Koruma Gözü

Teknik Özellikler

İncelemeler

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A++, 385 litre, 10 Yıl Linear Kompresör Garantisi, Multi Air Flow™, Sıfır Derece Bölmesi, Nem Koruma Gözü

GW-B499BNQZ

A++, 385 litre, 10 Yıl Linear Kompresör Garantisi, Multi Air Flow™, Sıfır Derece Bölmesi, Nem Koruma Gözü

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Buzdolabı Tipi

    Kombi

  • Renk

    ACM Kaplama

GENEL ÖZELLIKLER

  • Gösterge ve Kontrol Paneli

    LED

  • NoFrost Sistemi

    Var

  • Linear Kompressor

    Var

  • Buzmatik

    Var

  • Temperli Cam Raflar

    Var

  • 10 Yıl Kompressör Garantisi

    Var

  • Enerji Sınıfı

    A++

  • Moist Balance TM Crisper/ Nem Koruma Gözü

    Var

  • Bioshield™

    Var

  • Ses Seviyesi

    41 dB

  • LED İç Aydınlatma

    Var

  • Değiştirilebilir Kapı Yönü

    Var

  • Multi Flow Soğutma

    Var

  • Sıfır Derece Bölmesi

    Var

  • Ekspres Dondurma

    Var

  • LED Kontrol

    Var

BOYUT

  • G x Y x D (mm)

    595 x 2010 x 671

  • Net Hacim (lt)

    385

Müşteri Yorumları