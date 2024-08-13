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No Frost Buzdolabı 471 Litre 70cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Beyaz

Teknik Özellikler

İncelemeler

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No Frost Buzdolabı 471 Litre 70cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Beyaz

GC-C502HQCU

No Frost Buzdolabı 471 Litre 70cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Beyaz

ÖZET

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BOYUTLAR

GC-C502HQCU
KAPASITE(ℓ)
471ℓ
BOYUTLAR(MM)
700 X 1780 X 730 mm
Özellik
Lineer Cooling
Kompresör
Inverter Lineer Kompresör

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Buzdolabo Tipi

    Üstten Buzluklu

  • Kapasite (ℓ)

    471ℓ

  • Renk

    Beyaz

  • Door Cooling+

    Var

  • Inverter Lineer Kompresör

    Var

KAPASITE(ℓ)

  • Brüt

    471lt

AĞIRLIK(KG)

  • Net/Paket

    73/83

BOYUTLAR(MM)

  • Yükseklik (Net) - Menteşe Üstüne Kadar (A)

    1780

  • Yükseklik (Net) - En Üste Kadar (B)

    1715

  • Derinlik (Net) - kapı hariç (C)

    593.5

  • Derinlik (Net) - kolsuz (D)

    694.5

  • Derinlik (Net) - kapı ve kol dahil (E)

    730

  • Genişlik (Net)

    700

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün

    700 X 1780 X 730

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları

    740 X 1860 X 770

GENEL ÖZELLIKLER

  • Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı

    Evet

  • Kapı Soğutma

    Evet

  • Smart DiagnosisTM

    Evet

  • Soğutma Sistemi

    No Frost

  • Çoklu Hava Akışı

    Evet

  • Ses Gücü (dB)

    39 dB(A)↓

  • Enerji Sınıfı

    A++

  • Enerji Tüketimi (kWs/yıl)

    286

  • Lineer Kompresör

    Evet

  • Bio Shield (conta)

    Evet

BUZDOLABI BÖLMESI

  • Lamba

    Evet (Modül 4구)

  • Raf - Temperli cam

    Evet (2)

  • Raf - Çekmeli Raf

    Evet

  • Kapı içi bölmesi - Şeffaf

    Evet (6)

  • Kapı içi bölmesi - 2ℓŞişe Saklama

    Evet

  • Fresh Zone

    Evet

  • Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam

    Evet

  • Sebzelik Kapağı T/V - Bir

    Evet

  • Sebzelik Kapağı T/V - Nem Kontrolörü

    Evet

  • Koku Giderici

    Evet

  • Yumurta tepsisi

    Evet (8*1 yumurtalar)

DONDURUCU BÖLMESI

  • Lamba

    Evet (Modül 4구)

  • Raf - Temperli cam

    1

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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