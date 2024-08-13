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No Frost Buzdolabı 471 Litre 70cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Beyaz
No Frost Buzdolabı 471 Litre 70cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Beyaz
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Buzdolabo Tipi
Üstten Buzluklu
-
Kapasite (ℓ)
471ℓ
-
Renk
Beyaz
-
Door Cooling+
Var
-
Inverter Lineer Kompresör
Var
KAPASITE(ℓ)
-
Brüt
471lt
AĞIRLIK(KG)
-
Net/Paket
73/83
BOYUTLAR(MM)
-
Yükseklik (Net) - Menteşe Üstüne Kadar (A)
1780
-
Yükseklik (Net) - En Üste Kadar (B)
1715
-
Derinlik (Net) - kapı hariç (C)
593.5
-
Derinlik (Net) - kolsuz (D)
694.5
-
Derinlik (Net) - kapı ve kol dahil (E)
730
-
Genişlik (Net)
700
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
700 X 1780 X 730
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
740 X 1860 X 770
GENEL ÖZELLIKLER
-
Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı
Evet
-
Kapı Soğutma
Evet
-
Smart DiagnosisTM
Evet
-
Soğutma Sistemi
No Frost
-
Çoklu Hava Akışı
Evet
-
Ses Gücü (dB)
39 dB(A)↓
-
Enerji Sınıfı
A++
-
Enerji Tüketimi (kWs/yıl)
286
-
Lineer Kompresör
Evet
-
Bio Shield (conta)
Evet
BUZDOLABI BÖLMESI
-
Lamba
Evet (Modül 4구)
-
Raf - Temperli cam
Evet (2)
-
Raf - Çekmeli Raf
Evet
-
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Evet (6)
-
Kapı içi bölmesi - 2ℓŞişe Saklama
Evet
-
Fresh Zone
Evet
-
Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam
Evet
-
Sebzelik Kapağı T/V - Bir
Evet
-
Sebzelik Kapağı T/V - Nem Kontrolörü
Evet
-
Koku Giderici
Evet
-
Yumurta tepsisi
Evet (8*1 yumurtalar)
DONDURUCU BÖLMESI
-
Lamba
Evet (Modül 4구)
-
Raf - Temperli cam
1
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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