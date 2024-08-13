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Pratik Kapılı 454litre Paslanmaz Çelik VCM Çift Dondurucu Üstte Buzdolabı

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Pratik Kapılı 454litre Paslanmaz Çelik VCM Çift Dondurucu Üstte Buzdolabı

GC-D502HQAM

Pratik Kapılı 454litre Paslanmaz Çelik VCM Çift Dondurucu Üstte Buzdolabı

ÖZET

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BOYUTLAR

Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Buzdolabı Tipi

    Pratik Kapılı Buzdolabı

GENEL ÖZELLIKLER

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Su ve Buz Sebili

    Yok

  • Enerji Sınıfı

    A+

  • No Frost

    Var

  • Multi Air Flow

    Var

  • Smart Inverter Kompressör

    Var

  • Kapı İçi Buzmatik

    Var

  • LED İç Aydınlatma

    Var

  • Temperli Cam Raflar

    Var

  • 10 Yıl Kompressör Garantisi

    Var

  • Moist Balance TM Crisper/ Nem Koruma Gözü

    Var

  • LED Dokunmatik Kontrol

    Var

  • Hygiene Fresh

    Var

  • Pratik Kapı

    Var

  • Ekspres Dondurma

    Yok

  • Dijital Sensörler

    Var

  • Bioshield

    Var

BOYUT

  • G x Y x D (mm)

    700 x 1780 x 730

  • Brüt Hacim (lt)

    454 lt (Brüt Hacim) (327 + 127 lt)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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