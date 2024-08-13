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No Frost Buzdolabı 438 Litre 70cm Genişlik E Enerji Sınıfı Metalik Gri
MEZ68850651 HLHJ-label energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

No Frost Buzdolabı 438 Litre 70cm Genişlik E Enerji Sınıfı Metalik Gri

MEZ68850651 HLHJ-label energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GC-H502HLHU

No Frost Buzdolabı 438 Litre 70cm Genişlik E Enerji Sınıfı Metalik Gri

ÖZET

Yazdır
KAPASITE(ℓ)
438L
BOYUTLAR(MM)
700 x 1780 x 730 mm
Özellik
Tarz Sahibi Geniş Alan
Kompresör
Enerji Tasarruflu Inverter Kompresör

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    700 x 1780 x 730

  • Kompresör Tipi

    Inverter Linear Compressor™

Tüm Özellikler

KAPASİTE

  • Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)

    117

  • Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)

    376

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    700 x 1780 x 730

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Inverter Linear Compressor™

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Raf_Temperli Cam

    Var

  • Hygiene Fresh+

    Var

  • Fresh 0 Zone

    Var

  • Hygiene Fresh

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Raf_Temperli Cam

    Var

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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