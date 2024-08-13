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No Frost Buzdolabı 516 Litre 78cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Metalik Gri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

No Frost Buzdolabı 516 Litre 78cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Metalik Gri

GN-C602HLCU

No Frost Buzdolabı 516 Litre 78cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Metalik Gri

ÖZET

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BOYUTLAR

GN-C602HLCU
KAPASITE(ℓ)
516ℓ
BOYUTLAR(MM)
780 X 1720 X 730 mm
Özellik
Lineer Cooling
Kompresör
Inverter Lineer Kompresör

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Buzdolabo Tipi

    Üstten Buzluklu

  • Kapasite (ℓ)

    516ℓ

  • Renk

    Metalik

  • Door Cooling+

    Var

  • Inverter Lineer Kompresör

    Var

KAPASITE(ℓ)

  • ISO Brüt - Toplam

    516

  • ISO Brüt - Dondurucu

    155

  • ISO Brüt - Buzdolabı

    361

AĞIRLIK(KG)

  • Net/Paket

    79/89

BOYUTLAR(MM)

  • Yükseklik (Net)

    1720

  • Derinlik (Net)

    730

  • Genişlik (Net)

    780

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün

    780 X 1720 X 730

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları

    835 X 1785 X 767

GENEL ÖZELLIKLER

  • Ekran - İç LED

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı

    Evet

  • Sıcaklık işlevi - Kapı Soğutma

    Evet (Side Cooling)

  • Soğutma Sistemi

    No Frost

  • Çoklu Hava Akışı

    Evet

  • Ses Gücü (dB)

    43

  • Enerji Sınıfı

    A++

  • Enerji Tüketimi (kWs/yıl)

    305

  • Lineer Kompresör

    Lineer

  • Smart DiagnosisTM

    Evet

  • Bio Shield (conta)

    Evet

BUZDOLABI BÖLME

  • Lamba

    Evet (Modül 4EA)

  • Çoklu Hava Akışı

    Evet

  • Raf - Temperli cam

    3

  • Kapı içi bölmesi - Şeffaf

    2 Yarım + 3EA Tam

  • Kapı içi bölmesi - 2ℓ Şişe Saklama

    Evet

  • Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam

    Evet

  • Sebzelik - Bir

    Evet

  • Sebzelik - Nem Kontrolörü

    Evet

  • Sebzelik - Meyve & Sebze

    Evet

  • Koku Giderici

    Evet

  • Yumurta tepsisi

    Evet (10*1 yumurtalar)

DONDURUCU BÖLME

  • Lamba

    Evet (Modül 4EA)

  • Çoklu Hava Akışı

    Evet

  • Buz yapıcı - 1 Touch Twist

    Evet (Taşınabilir Tepsisi)

  • Kapı İçi Bölmesi - Şeffaf

    Evet 2EA

  • Raf - Temperli Cam

    Evet 1EA

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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