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No Frost Buzdolabı 547 Litre 78cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Beyaz
No Frost Buzdolabı 547 Litre 78cm Genişlik A++ Enerji Sınıfı Beyaz
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Buzdolabo Tipi
Üstten Buzluklu
-
Kapasite (ℓ)
547ℓ
-
Renk
Beyaz
-
Door Cooling+
Var
-
Inverter Lineer Kompresör
Var
KAPASITE(ℓ)
-
ISO Brüt - Toplam
547
-
ISO Brüt - Dondurucu
155
AĞIRLIK(KG)
-
Net/Paket
80/90
BOYUTLAR(MM)
-
Yükseklik (Net)
1800
-
Derinlik (Net)
730
-
Genişlik (Net)
780
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
780 x 1800 x 730
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
835 x 1865 x 767
GENEL ÖZELLIKLER
-
Ekran - İç LED
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı
Evet
-
Sıcaklık işlevi - Kapı Soğutma
Evet (Side Cooling)
-
Soğutma Sistemi
No Frost
-
Ses Gücü (dB)
43
-
Enerji Sınıfı
A++
-
Enerji Tüketimi (kWs/yıl)
309
-
Lineer Kompresör
Lineer
-
Smart DiagnosisTM
Evet
-
Bio Shield (conta)
Evet
-
Tuş & Kilidi
Evet
BUZDOLABI BÖLME
-
Lamba
Evet (Modül 4EA)
-
Çoklu Hava Akışı
Evet
-
Raf - Temperli cam
3
-
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
2 Yarım + 3EA Tam
-
Kapı içi bölmesi - 2ℓ Şişe Saklama
Evet
-
Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam
Evet
-
Sebzelik - Bir
Evet
-
Sebzelik - Nem Kontrolörü
Evet
-
Sebzelik - Meyve & Sebze
Evet
-
Koku Giderici
Evet
-
Yumurta tepsisi
Evet (10*1 yumurtalar)
DONDURUCU BÖLME
-
Lamba
Evet (Modül 4EA)
-
Çoklu Hava Akışı
Evet
-
Çoklu Hava Akışı - 1 Touch Twist
Evet (Taşınabilir Tepsisi)
-
Kapı İçi Bölmesi - Şeffaf
Evet 2EA
-
Raf - Temperli Cam
Evet 1EA
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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