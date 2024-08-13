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A++, 636 Litre, 86cm Genişlik, No Frost, İnoks

Teknik Özellikler

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A++, 636 Litre, 86cm Genişlik, No Frost, İnoks

GR-B802HLPM

A++, 636 Litre, 86cm Genişlik, No Frost, İnoks

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Buzdolabı Tipi

    İki kapılı

  • Renk

    İnoks

GENEL ÖZELLIKLER

  • Enerji Sınıfı

    A++

  • No Frost

    Var

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Multi Air Flow

    Var

  • Inverter Compressor

    Var

  • LED İç Aydınlatma

    Var

  • LED Kontrol Ekranı

    Var

  • Sökülebilir Buzmatik

    Var

  • Temperli Cam Raflar

    Var

  • Bioshield™

    Var

  • Hygiene Fresh

    Var

  • Sıfır Derece Bölmesi

    Var

  • Su Sebili

    Var

  • Nem Kontrollü Sebzelik

    Var (2 Adet)

BOYUTLAR VE HACİM

  • Boyut (GxYxD)(mm)

    860 x 1840 x 730

  • Brüt Hacim (lt)

    636 (434 lt + 176 lt)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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