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LG No Frost Buzdolabı | 592 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Beyaz Renk
EL_GR-H802HQHJ.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG No Frost Buzdolabı | 592 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Beyaz Renk

EL_GR-H802HQHJ.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GR-H802HQHJ

LG No Frost Buzdolabı | 592 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Beyaz Renk

LG GR-H802HQHJ
Daha Fazla Kapasite, Daha Hızlı Soğutma, Daha Fazla Enerji Tasarrufu

Daha Fazla Kapasite,
Daha Hızlı Soğutma,
Daha Fazla Enerji Tasarrufu

LG Smart Inverter Compressor™, daha az enerji harcayarak yiyecekleri taptaze tutar.
Daha Fazla Kapasite, <br>Daha Hızlı Soğutma, <br>Daha Fazla Enerji Tasarrufu Daha Fazlası
Ürünlerin enerji verimliliği

Enerji Tasarruflu Smart Inverter Compressor

Smart Inverter Compressor, soğutma gücünü buzdolabının durumuna göre ayarlar ve minimum gürültü ile çalışır.
LinearCooling™

Çiftlik Tazeliğinde Daha Uzun Koruma

LinearCooling™ sıcaklık dalgalanmalarını azaltır, yiyeceklerin tazeliğini 7 güne kadar korur.

*LGE LinearCooling™ modelinin taze gıda bölmesinin rafında Çin lahanasının %5 ağırlık kaybı oranına ulaşmak için geçen süreyi ölçmek üzere LG'nin kurum içi test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanır. Yalnızca geçerli modeller. Sonuç, asıl kullanım sırasında değişebilir.

Eşit ve Daha Hızlı Tazelik Sağlar

Eşit ve Daha Hızlı Tazelik Sağlar

DoorCooling ™'in eşit ve hızlı performansıyla içecekler daha soğuk ve yiyecekler daha taze kalır.

*Üst sepete yerleştirilen su kabının sıcaklığının DoorCooling+™ özelliği olan ve DoorCooling+™ özelliği olmayan modelleri arasındaki düşme süresini karşılaştıran LG kurum içi test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanır. Yalnızca geçerli modeller. Ürün resimleri temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Kapı açıldığında DoorCooling+™'in durması gerekir.

Bakterileri ve kokuları en aza indirin, tazeliği en üst düzeye çıkarın

4 Adımda Tazelik ve Ferahlık

Dört aşamalı akıllı filtre sistemi, harici fanı ve ince tasarımıyla kötü kokuları giderir. Ayrıca, yiyeceklerinizi daha temiz koşullarda daha taze tutabilirsiniz.
Zamanınızı Buz Çözmek İçin Harcamayın
Fresh 0 Zone

Zamanınızı Buz Çözmek İçin Harcamayın

Fresh 0 Zone, 0°C civarında bir sıcaklıkta kontrol edilir ve pişirme öncesinde zaman alan buz çözme süresini ortadan kaldırır.
Enerji Verimliliği ve Uzun Ömür
LED Panel Aydınlatma

Enerji Verimliliği ve Uzun Ömür

LED Panel Aydınlatma, geleneksel ampul aydınlatmasından daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve daha uzun ömürlüdür.
Kolay Depolama
Taşınabilir Buz Yapıcı

Kolay Depolama

Daha fazla dondurucu alanına ihtiyaç duyduğunuzda buz tepsisini kolayca çıkarabilir ve taşıyabilirsiniz.
Hızlı ve Kullanışlı Kontrol

Hızlı ve Kullanışlı Kontrol

ThinQ™ ile, evde değilken bile akıllı telefonunuzla buzdolabınızı kontrol edebilir ve arıza teşhisi yapabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda basit bir dokunuşla buzdolabı sıcaklığını kolayca ayarlayın,kontrol  edin ve buzdolabınızda arıza teşhisi yapın.

ÖZET

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BOYUTLAR

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    860 x 1840 x 730

  • Kompresör Tipi

    Smart Inverter

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Üstten Monte

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    98

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    860 x 1840 x 730

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    88

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    580

  • Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)

    700

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

  • Door-in-Door

    Yok

  • LINEAR Cooling

    Var

  • Koku Giderici

    Var

BUZ VE SU SİSTEMİ

  • Sadece Su Sebili

    Yok

  • Otomatik Buz Makinesi

    Yok

  • Buz Yapıcı_Manuel (portatif)

    Var

MALZEME VE YÜZEY

  • Yüzey (Kapı)

    Süper Beyaz

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Smart Inverter

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Buzdolabı Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    2

  • Hygiene Fresh+

    Var

  • Sebzelik

    Var (2)

  • Fresh 0 Zone

    Var

  • Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti

    Var

  • Hygiene Fresh

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Dondurucu Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    1

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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