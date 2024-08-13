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A+, 594 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör
A+, 594 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör
ÖZET
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Buzdolabo Tipi
Fransız Kapı
-
Kapasite (ℓ)
594ℓ
-
Renk
Metalik
-
ThinQ®
Var
-
Door Cooling+
Var
-
Inverter Lineer Kompresör
Var
KAPASITE(ℓ)
-
ISO Brüt - Toplam
594
AĞIRLIK(KG)
-
Net/Paket
104/114
BOYUTLAR(MM)
-
Yükseklik (Net) - Menteşe Üstüne Kadar (A)
1787
-
Yükseklik (Net) - En Üste Kadar (B)
1723
-
Derinlik (Net) - kapı hariç (C)
610
-
Derinlik (Net) - kapı ve kol dahil (E)
734
-
Genişlik (Net)
835
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
835 x 1787 x 734
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
873 x 1868 x 756
ENERJI
-
Enerji Sınıfı
A+
-
Enerji Tüketimi (kWs/yıl)
350
GENEL ÖZELLIKLER
-
Sıcaklık kontrolü - Dış LED
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Ekspres Dondurma
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Evet
-
Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı
Evet
-
Kapı Soğutma
Evet
-
Smart DiagnosisTM
Evet
-
Wifi
Evet
-
Soğutma Sistemi
No Frost
-
Çoklu Hava Akışı
Evet
-
Soğutucu
R600a
-
Lineer Kompresör
Evet (FMA102NAMA)
BUZDOLABI
-
Lamba
LED (1)
-
Hygiene Filter
Evet
-
Raf - Temperli cam
Evet
-
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Evet (6)
-
Fresh Zone
Evet
-
Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam
Evet
-
Sebzelik (Çekmece) - Ayrı
Evet (2)
-
Sebzelik (Çekmece) - Nem Dengeleme Özellikli Sebzelik
Evet
DONDURUCU
-
Lamba
LED (2)
-
Buz yapıcı - Bükme - Tepsi türü
Evet
GÜRÜLTÜ
-
Gürültü
40 dB(A)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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