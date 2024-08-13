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A+, 594 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

A+, 594 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör

GC-B22FTLPL

A+, 594 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör

ÖZET

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KAPASITE(ℓ)
594ℓ
BOYUTLAR(MM)
835 x 1787 x 734 mm
Özellik
Lineer Cooling
Kompresör
Inverter Lineer Kompresör

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Buzdolabo Tipi

    Fransız Kapı

  • Kapasite (ℓ)

    594ℓ

  • Renk

    Metalik

  • ThinQ®

    Var

  • Door Cooling+

    Var

  • Inverter Lineer Kompresör

    Var

KAPASITE(ℓ)

  • ISO Brüt - Toplam

    594

AĞIRLIK(KG)

  • Net/Paket

    104/114

BOYUTLAR(MM)

  • Yükseklik (Net) - Menteşe Üstüne Kadar (A)

    1787

  • Yükseklik (Net) - En Üste Kadar (B)

    1723

  • Derinlik (Net) - kapı hariç (C)

    610

  • Derinlik (Net) - kapı ve kol dahil (E)

    734

  • Genişlik (Net)

    835

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün

    835 x 1787 x 734

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları

    873 x 1868 x 756

ENERJI

  • Enerji Sınıfı

    A+

  • Enerji Tüketimi (kWs/yıl)

    350

GENEL ÖZELLIKLER

  • Sıcaklık kontrolü - Dış LED

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler (RT Sensör)

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Ekspres Dondurma

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi

    Evet

  • Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı

    Evet

  • Kapı Soğutma

    Evet

  • Smart DiagnosisTM

    Evet

  • Wifi

    Evet

  • Soğutma Sistemi

    No Frost

  • Çoklu Hava Akışı

    Evet

  • Soğutucu

    R600a

  • Lineer Kompresör

    Evet (FMA102NAMA)

BUZDOLABI

  • Lamba

    LED (1)

  • Hygiene Filter

    Evet

  • Raf - Temperli cam

    Evet

  • Kapı içi bölmesi - Şeffaf

    Evet (6)

  • Fresh Zone

    Evet

  • Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam

    Evet

  • Sebzelik (Çekmece) - Ayrı

    Evet (2)

  • Sebzelik (Çekmece) - Nem Dengeleme Özellikli Sebzelik

    Evet

DONDURUCU

  • Lamba

    LED (2)

  • Buz yapıcı - Bükme - Tepsi türü

    Evet

GÜRÜLTÜ

  • Gürültü

    40 dB(A)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları