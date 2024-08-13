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Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | 636 Litre | Metalik Siyah
7.Energy Label GC-L24FFCNJ.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | 636 Litre | Metalik Siyah

7.Energy Label GC-L24FFCNJ.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | 636 Litre | Metalik Siyah

GC-L24FFCNJ
  • front
  • Front open door with door
  • Uvnano
  • Thinq
  • inverter
  • front open
  • front buttom open
  • Leftside
  • display
  • drawercloseup
  • back view
  • lifestyle image
  • Dimension
front
Front open door with door
Uvnano
Thinq
inverter
front open
front buttom open
Leftside
display
drawercloseup
back view
lifestyle image
Dimension

Temel Özellikler

  • ThinQ™
  • Inverter Linear Compressor™
  • LinearCooling™

Yepyeni tasarım, taze bir yenilik

InstaView buzdolabı bulunan modern bir mutfağın içi.

Modern Düz Kapı

Mutfağınıza modern bir dokunuş

InstaView buzdolabı bulunan modern bir mutfağın içi.

LG ThinQ™

Her yerde bağlantıda kalın

Yükselen okların ve yığılan madeni paraların önünde bir buzdolabı

Inverter Linear™

Etkili bir şekilde çalışır

Modern bir tarz için düz kapı tasarımı

Mutfağınız için şıklık yeniden tanımlandı

Düz kapı tasarımı mutfağınızı zahmetsizce modernleştiriyor ve zarafet katıyor..

InstaView buzdolabı bulunan modern bir mutfağın içi.

*Ürün görüntüsü temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. 

Tazelik

Doğanın tazeliğini korur

Yeni,  Fransız kapılı buzdolabının soğutma teknolojisi ürünlerinizi her zaman en taze şekilde korur. 

Görüntünün üst kısmında tarladan marul toplanıyor. Görüntünün alt kısmında yuvarlak bir tabakta taze salata gösteriliyor. İki görüntüdeki sebzeler adeta tek bir görüntüymüş gibi doğal olarak bağlantılı.

Yiyecekleriniz 7 güne kadar taze kalsın**

LinearCooling™ sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃*** içerisinde azaltır.

Taze sebzelerin önünde bir grafik duruyor.

Her açıdan serinlik

Multi-Air-Flow sistemi, yiyecekleri çeşitli açılardan soğuk havayla çevreler, optimum soğutma performansı sağlayarak taze ve soğuk kalmasını sağlar.

Malzemelerle dolu buzdolabının içindeki soğuk anlamına gelen mavi oklar aşağıda, her iki yanda ve bütün olarak görüntülenir.

*Ürün görüntüsü temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

**LGE LinearCooling™ modelinin taze gıda bölmesi rafında bulunan Çin lahanasında %5 ağırlık kaybı oranına ulaşmak için geçen süreyi ölçmek üzere LG’nin kurum içi test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanır. Yalnızca geçerli modeller içindir. Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.

***Yüksüz durumda fabrika sıcaklık ayarlarında, taze gıda bölmesindeki ortalama zirveden zirveye sıcaklık dalgalanmasını ölçen LG'nin dahili test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanmaktadır. Yalnızca geçerli modeller içindir.  Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. 

Wi-Fi Bağlantısı

Akıllı bir hayatı deneyimleyin: LG ThinQ™ ile bağlantıda kalın

LG ThinQ™ uygulaması ile buzdolabınızı kolaylıkla yönetin ve en son uyarıları her yerden alın.

Buzdolabı ve cep telefonu duruyor.

Buzdolabı ve akıllı telefonunuz birbirlerine bağlayın

LG ThinQ™ uygulaması akıllı buzdolabı takibi ve tek düğmeyle ‘Ekspres Dondurma’ özelliğini etkinleştirme olanağı sağlar.

Sağdaki görüntüde, alışveriş sepeti tutarken cep telefonuna bakan bir kadın gösteriliyor. Soldaki görüntüde, buzdolabının önden görünüşü gösteriliyor. Görüntülerin ortasında, telefon ve buzdolabı arasındaki bağlantıyı gösteren bir simge bulunuyor.

Buzdolabınızı her yerden, kolaylıkla kontrol edin

Buzdolabının kapısını kapatmayı mı unuttunuz? Endişe etmeyin. LG ThinQ™ uygulaması, sizi uyarmak için telefonunuza bir bildirim gönderir. 

Soldaki görüntüde, cep telefonuna bakan bir kadın gösteriliyor. Sağdaki görüntüde, buzdolabının kapısının açık bırakıldığı gösteriliyor. İki görüntünün ön planında, LG ThinQ uygulama bildirimlerini ve telefonun üstündeki Wi-Fi simgesini gösteren telefon ekranı yer alıyor.

Akıllı bir buzdolabına geçiş yapın

Smart Learner soğutma, enerji ve buz kullanımı en uygun hale getirmek için alışkanlıklarınızı öğrenir. Enerji israfını önlemek için yüksek kullanım dönemlerinden iki saat önce soğur. Durgunluk veya düşük kullanım zamanlarında, kompresör hareketlerini sınırlayarak enerji israfını önler.

Soldaki görüntüde, gündüz, açık bir buzdolabının önünde elinde bardak tutan bir çift gösteriliyor. Buzdolabının yalnızca bir tarafı açık ve buzdolabından dışarı mavi soğuk hava çıkıyor. Görüntünün altında soğuk hava anlamına gelen termometre simgesi yer alıyor. Sağdaki görüntüde, karanlık bir gecede mutfaktaki buzdolabı gösteriliyor. Görüntünün altında enerji tasarruf anlamına gelen elektrik simgesi yer alıyor.

*ThinQ functions may vary depending on the product and country. Check with your local retailer or LG for service availability.

Daha hızlı soğutun, enerjiden tasarruf edin

LG Inverter Linear Compressor™, kompresör parçaları için 10 yıllık garanti ile ideal sıcaklıkları etkin ve hızlı bir şekilde korur.

*Inverter Linear Compressor™: Inverter Linear Compressor™, benzersiz doğrudan iletim mekanizması ile kompresör parçalarının hem hızını hem de mesafesini tam olarak kontrol edebilir. Daha az aşınma ve yıpranma için daha az sürtünme noktası içeren sadece bileşenleri sayesinde Inverter Linear Compressor™ çalışma sırasında daha az enerji tüketerek buzdolabını hem çok dayanıklı hem de çok sessiz hale getirir. LG geleneksel pistonlu kompresöre sahip buzdolabına kıyasla test edilmiştir. LGE modelleri GBB530NSCXE ve GBB530NSQWB arasındaki enerji tüketimi ve gürültü seviyelerini karşılaştıran VDE testine dayanmaktadır.

Premium dokunuşla işlevsel tasarım

Buzdolabının içindeki Metal Fresh etiketinin yakından görünümü.

Metal Fresh™

Buzdolabının içinde mavi ile vurgulanmış ince iç buz yapıcı bulunmaktadır ve buzdolabının içi malzeme doludur

Slim SpacePlus™ Buz Sistemi

SSS

Buzdolabına ne koymam gerekiyor? 

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

LG Donduruculu Buzdolabımın sıcaklık ayarını nasıl değiştirebilirim? 

Buzdolabı veya buzluğunuzun sıcaklığını ayarlamak veya değiştirmek için kapıda veya buzdolabının içindeki Kontrol Panelini kullanın. Desteklenen modellerde, cep telefonunuzla sıcaklık ayarlarını uzaktan değiştirmek için LG ThinQ™ uygulamasını kullanın. 

Donduruculu buzdolabı alırken nelere dikkat etmeli?

LG, çok sayıda akıllı özelliğe sahip, şık ve enerji tasarruflu geniş Donduruculu Buzdolabı yelpazesi sunar. Geniş Amerikan Tarzı modellerden InstaView™ Door-in-Door™ teknolojisi, Combi ve Slim Modellere kadar LG, her ev için mükemmel bir Donduruculu Buzdolabını sunar. Mutfağınızı sıfırdan tasarlıyorsanız hayalinizdeki gereçleri ekleyebilirsiniz. Ancak bir boşluğu doldurmaya çalışıyorsanız seçeneklerinizi sahip olduğunuz alan belirleyecektir. Hayat tarzınıza en iyi uyan Donduruculu Buzdolabına karar verdikten sonra saklama alanına, gıdalarınız daha uzun süre daha taze tutan yenilikçi soğutma teknolojileri, Total No Frost gibi uygun özelliklere,  katlanan raflar ve FRESHBalancer™ çekmece sistemi gibi özelliklere bakın. 

Hangi boyutta bir donduruculu buzdolabına ihtiyacım var?

Her ne kadar yaşam tarzınıza bağlı olsa da doğru bir yaklaşık hesap şu şekildedir: LG Kombi donduruculu buzdolabı (kapasite: 340-384L) normalde 1-2 kişilik küçük bir ev için yeterlidir; İnce Çok Kapılı modeller (506-508L) 3-4 kişilik bir aileye uygundur; daha büyük bir aile için geniş LG Çok Kapılı veya Amerikan Tarzı modelleri (kapasite 625-705L) tavsiye ederiz. Çok Kapılı modeller tepsiler veya servis tabakları için ekstra geniş alan sağlar. LG olarak her müşterimizin onlara en uygun Donduruculu Buzdolabına sahip olmasını istediğimiz için her ürün yelpazesinde bir dizi boyut sunarız. 

Tesisatlı ve tesisatsız buzdolabı arasındaki fark nedir?

LG, tesisatlı ve tesisatsız modeller sunarak Donduruculu Buzdolabınızı nereye yerleştireceğiniz konusunda size en üst düzeyde özgürlük sunar. Tesisatlı buzdolabı, buz ve su sebilini beslemek için doğrudan su kaynağına bağlanır. Tesisatsız buzdolabında ise kapıya monte edilmiş sebile bağlı, dahili doldurulabilir bir su deposu bulunur. Muslukta soğutulmuş suyu keyfini çıkarmak için depoyu dolu tutmanız yeterlidir.

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Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    914 x 1792 x 733

  • Kompresör Tipi

    Inverter Lineer Kompresör

  • InstaView

    Yok

  • Door-in-Door

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Yüzey (Kapı)

    mat siyah

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Çok Kapılı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    144

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    914 x 1792 x 733

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    134

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    684

  • Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)

    733

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Yok

  • Door-in-Door

    Yok

  • LINEAR Cooling

    Var

  • InstaView

    Yok

  • Koku Giderici

    Yok

BUZ VE SU SİSTEMİ

  • Sıhhi tesisat

    Sıhhi tesisat gerektirmez

  • Buz ve Su Sebili

    Küp ve Ezilmiş Buz

  • Otomatik Buz Makinesi

    Var (Spaceplus)

MALZEME VE YÜZEY

  • Yüzey (Kapı)

    mat siyah

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Inverter Lineer Kompresör

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Buzdolabı Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    4

  • Hygiene Fresh+

    Yok

  • Sebzelik

    Var (2)

  • Raf_Katlanır

    Yok

  • Ekstra Alan

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Dondurucu Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    Yok

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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