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674 Litre Hacimli Buzdolabı Smart Inverter Compressor Özellikli Su Sebilli Gri Renk
GC-L257SLRL.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

674 Litre Hacimli Buzdolabı Smart Inverter Compressor Özellikli Su Sebilli Gri Renk

GC-L257SLRL.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GC-L257SLRL

674 Litre Hacimli Buzdolabı Smart Inverter Compressor Özellikli Su Sebilli Gri Renk

front view

ÖZET

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BOYUTLAR

GC-L257SLRL
Ürün Ağırlığı (kg)
111
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
913 x 1790 x 735
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Smart Diagnosis
Var

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    913 x 1790 x 735

  • Kompresör Tipi

    Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

  • InstaView

    Yok

  • Door-in-Door

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Yüzey (Kapı)

    P/S3

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Yan Yana

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    121

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    913 x 1790 x 735

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    111

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    620

  • Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)

    735

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

  • Door-in-Door

    Yok

  • LINEAR Cooling

    Var

  • InstaView

    Yok

  • Koku Giderici

    Var

BUZ VE SU SİSTEMİ

  • Sadece Su Sebili

    Yok

  • Buz ve Su Sebili

    Küp ve Ezilmiş Buz

  • Otomatik Buz Makinesi

    Var (Spaceplus)

MALZEME VE YÜZEY

  • Yüzey (Kapı)

    P/S3

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Buzdolabı Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    3

  • Hygiene Fresh+

    Yok

  • Sebzelik

    Var (2)

  • Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Dondurucu Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    3

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları