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InstaView No Frost Buzdolabı 655 Litre 91,2cm Genişlik F Enerji Sınıfı Metalik Gri
MEZ68957482 257.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

InstaView No Frost Buzdolabı 655 Litre 91,2cm Genişlik F Enerji Sınıfı Metalik Gri

MEZ68957482 257.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GC-Q257CSFS

InstaView No Frost Buzdolabı 655 Litre 91,2cm Genişlik F Enerji Sınıfı Metalik Gri

yiyecek görünümünde ön ışık

ÖZET

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BOYUTLAR

GC-Q257CSFS.
KAPASITE(ℓ)
655L
BOYUTLAR(MM)
913 X 1790 X 735 mm
Özellik
InstaView Door-in-Door
Kompresör
Lineer Kompresör

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    913 x 1790 x 735

  • InstaView

    Var

  • Door-in-Door

    Var

  • Yüzey (Kapı)

    BS

Tüm Özellikler

KAPASİTE

  • Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)

    239

  • Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)

    416

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    132

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    913 x 1790 x 735

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    122

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    620

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

  • Door-in-Door

    Var

  • InstaView

    Var

  • Koku Giderici

    Var

MALZEME VE YÜZEY

  • Yüzey (Kapı)

    BS

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Raf_Temperli Cam

    Var

  • Hygiene Fresh+

    Gen2

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Dondurucu Işığı

    LED (1)

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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