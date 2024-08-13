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No Frost Buzdolabı 877 Litre 91,2cm Genişlik Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ E Enerji Sınıfı Metalik Gri
No Frost Buzdolabı 877 Litre 91,2cm Genişlik Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ E Enerji Sınıfı Metalik Gri
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
TASARIM
-
Tip
Fransız Kapı
-
Kaplama
Paslanmaz Kaplama
-
Harici Elektronik Kontrol
Var
-
Gizli Menteşeler
Var
KAPASİTE(BRÜT)
-
Toplam
877 L
-
Buzdolabı
503L
-
Dondurucu
226L
BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ
-
Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ
Var
-
İç Lamba
Var (LED)
-
Surround Cooling™
Door Cooling+™
Multi-Air Flow™
-
Raflar
Sabit (3)
Ayarlanabilir (2)
-
Kapı Sepetleri
Sabit (5)
Ayarlanabilir (1)
-
Çekmeceler
Sebzelik (2)
DONDURUCU ÖZELLİKLERİ
-
Aydınlatma
Var (LED)
-
Çekmeceler
6
-
Kapı Sepetleri
6
TEKNİK ÖZELLİKLER
-
Soğutucu Tipi
R600A
-
Inverter Lineer Kompresör
Var
-
Kapı Açık Alarmı
Var
AKILLI ÖZELLİKLER
-
Smart Diagnosis™
Var
BOYUTLAR
-
Boyutlar (G x D X Y)
912mm x 1787mm x 910mm
-
NET Ağırlık (kg)
130kg
UYUMLULUK
-
Enerji Tüketimi
430kWh/yıl
-
Enerji Sınıfı
3 Yıldız
-
Ekstra Alan
Var
GARANTİ
-
Buzdolabı
2 yıl
-
Inverter Lineer Kompresör
10 Yıl Parça Garantisi *
*Parça ve işçilik için 2 yıl + sadece kapalı soğutma sistemi parçaları için 3 yıl (kompresör, evaporatör, kurutucu ve borular) + kompresör için 5 yıl (sadece parça)
SORUMLULUK REDDI
-
Sorumluluk Reddi
¹ LG ThinQ® uygulaması için uyumlu akıllı telefon, Android 4.1.2 (JellyBean) veya üstü ya da iOS 9 veya üstü gerekir.
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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