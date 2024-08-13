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No Frost Buzdolabı 877 Litre 91,2cm Genişlik Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ E Enerji Sınıfı Metalik Gri
GR-B31FMLPL_Energy Label_210401.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

No Frost Buzdolabı 877 Litre 91,2cm Genişlik Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ E Enerji Sınıfı Metalik Gri

GR-B31FMLPL_Energy Label_210401.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GR-B31FMLPL

No Frost Buzdolabı 877 Litre 91,2cm Genişlik Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ E Enerji Sınıfı Metalik Gri

LG GR-B31FMLPL

ÖZET

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BOYUTLAR

gr-b31fmlpl_v1
KAPASITE(ℓ)
877 L
BOYUTLAR(MM)
912mm x 1787mm x 910mm
Özellik
Lineer Cooling
Kompresör
Inverter Lineer Kompresör

Tüm Özellikler

TASARIM

  • Tip

    Fransız Kapı

  • Kaplama

    Paslanmaz Kaplama

  • Harici Elektronik Kontrol

    Var

  • Gizli Menteşeler

    Var

KAPASİTE(BRÜT)

  • Toplam

    877 L

  • Buzdolabı

    503L

  • Dondurucu

    226L

BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ

  • Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ

    Var

  • İç Lamba

    Var (LED)

  • Surround Cooling™

    Door Cooling+™
    Multi-Air Flow™

  • Raflar

    Sabit (3)
    Ayarlanabilir (2)

  • Kapı Sepetleri

    Sabit (5)
    Ayarlanabilir (1)

  • Çekmeceler

    Sebzelik (2)

DONDURUCU ÖZELLİKLERİ

  • Aydınlatma

    Var (LED)

  • Çekmeceler

    6

  • Kapı Sepetleri

    6

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Soğutucu Tipi

    R600A

  • Inverter Lineer Kompresör

    Var

  • Kapı Açık Alarmı

    Var

AKILLI ÖZELLİKLER

  • Smart Diagnosis™

    Var

BOYUTLAR

  • Boyutlar (G x D X Y)

    912mm x 1787mm x 910mm

  • NET Ağırlık (kg)

    130kg

UYUMLULUK

  • Enerji Tüketimi

    430kWh/yıl

  • Enerji Sınıfı

    3 Yıldız

  • Ekstra Alan

    Var

GARANTİ

  • Buzdolabı

    2 yıl

  • Inverter Lineer Kompresör

    10 Yıl Parça Garantisi *
    *Parça ve işçilik için 2 yıl + sadece kapalı soğutma sistemi parçaları için 3 yıl (kompresör, evaporatör, kurutucu ve borular) + kompresör için 5 yıl (sadece parça)

SORUMLULUK REDDI

  • Sorumluluk Reddi

    ¹ LG ThinQ® uygulaması için uyumlu akıllı telefon, Android 4.1.2 (JellyBean) veya üstü ya da iOS 9 veya üstü gerekir.

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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