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A+, Door-in-Door, 931 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör
A+, Door-in-Door, 931 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör
Tüm Özellikler
KAPASITE(ℓ)
-
ISO Brüt - Toplam
931
BOYUTLAR(MM)
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün
912 x 1797 x 923
-
Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları
968 x 1870 x 994
DOLDURMA KAPASITESI
-
20ft
10
-
40ft HC
24
GENEL ÖZELLIKLER
-
Ekran
Touch 88 LED (Beyaz)
-
Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler
Var (4)
-
Sıcaklık kontrolü - Hızlı Dondurma
Var
-
Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi
Var
-
Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı
Var
-
Soğutma Sistemi
No Frost
-
Ses Gücü(dB)
38dB(A)↓
-
Elektrik kesintisinde saklama süresi (saat)
12 saat
-
Soğutucu
R600a
-
Kompresör
Lineer
-
Door in door™
Var (Çift DID)
-
Hygiene Fresh+™
Var
-
Bio Shield (conta)
Var
BUZDOLABI
-
Lamba
Var (Üst + Yan LED)
-
Çoklu Hava Akışı
Var
-
Raf - Temperli cam
Var (4)
-
Raf - Katlanır Raf
Var (1)
-
Kapı içi bölmesi - Şeffaf
Var (5)
-
Kapı içi bölmesi - Süt Ürünleri Köşesi
Var
-
Metalik Dekorasyon (Sıcak presleme) - Raf
Var
-
Metalik Dekorasyon (Sıcak presleme) - Çekmece
Var
-
Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam
Var
-
Sebzelik (Çekmece) - Bir
Var (2)
-
Ekstra İkili Alan (Küçük Ürün Köşesi)
Var (2)
DONDURUCU BÖLME
-
Lamba
LED
-
Çoklu Hava Akışı
Var
-
Buz Yapıcı - Döner Buz Tepsisi
Var
-
Metalik Dekorasyon (Sıcak presleme) - Çekmece
Var
-
Kapı İçi Bölmesi - Şeffaf
Var (5)
-
Çekmece
Var (6)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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