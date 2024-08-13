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A+, Door-in-Door, 931 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

A+, Door-in-Door, 931 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör

GR-D31FBGHL

A+, Door-in-Door, 931 Litre, No Frost, Hygiene Fresh+™, Inverter Lineer Kompresör

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Tüm Özellikler

KAPASITE(ℓ)

  • ISO Brüt - Toplam

    931

BOYUTLAR(MM)

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Ürün

    912 x 1797 x 923

  • Genişlik x Yükseklik x Derinlik - Paket boyutları

    968 x 1870 x 994

DOLDURMA KAPASITESI

  • 20ft

    10

  • 40ft HC

    24

GENEL ÖZELLIKLER

  • Ekran

    Touch 88 LED (Beyaz)

  • Sıcaklık kontrolü - Dijital Sensörler

    Var (4)

  • Sıcaklık kontrolü - Hızlı Dondurma

    Var

  • Sıcaklık kontrolü - Çocuk Kilidi

    Var

  • Sıcaklık kontrolü - Kapı alarmı

    Var

  • Soğutma Sistemi

    No Frost

  • Ses Gücü(dB)

    38dB(A)↓

  • Elektrik kesintisinde saklama süresi (saat)

    12 saat

  • Soğutucu

    R600a

  • Kompresör

    Lineer

  • Door in door™

    Var (Çift DID)

  • Hygiene Fresh+™

    Var

  • Bio Shield (conta)

    Var

BUZDOLABI

  • Lamba

    Var (Üst + Yan LED)

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

  • Raf - Temperli cam

    Var (4)

  • Raf - Katlanır Raf

    Var (1)

  • Kapı içi bölmesi - Şeffaf

    Var (5)

  • Kapı içi bölmesi - Süt Ürünleri Köşesi

    Var

  • Metalik Dekorasyon (Sıcak presleme) - Raf

    Var

  • Metalik Dekorasyon (Sıcak presleme) - Çekmece

    Var

  • Sebzelik Kapağı T/V - Temperli Cam

    Var

  • Sebzelik (Çekmece) - Bir

    Var (2)

  • Ekstra İkili Alan (Küçük Ürün Köşesi)

    Var (2)

DONDURUCU BÖLME

  • Lamba

    LED

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

  • Buz Yapıcı - Döner Buz Tepsisi

    Var

  • Metalik Dekorasyon (Sıcak presleme) - Çekmece

    Var

  • Kapı İçi Bölmesi - Şeffaf

    Var (5)

  • Çekmece

    Var (6)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları