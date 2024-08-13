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1001 Litre, 6 Kapılı Çift Pratik Kapı™ Gardırop Tipi Buzdolabı

Teknik Özellikler

İncelemeler

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1001 Litre, 6 Kapılı Çift Pratik Kapı™ Gardırop Tipi Buzdolabı

GR-D35FBGHL

1001 Litre, 6 Kapılı Çift Pratik Kapı™ Gardırop Tipi Buzdolabı

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Tüm Özellikler

GENEL ÖZELLIKLER

  • No Frost

    Var

  • Çift Door-in-Door™/Pratik Kapı

    Var

  • Hacim

    1001 Litre Dev Hacim

  • Inverter Linear Kompressör

    Var

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Renk

    Parlak Siyah

  • LED İç Aydınlatma

    Var

  • Temperli Cam Raflar

    Var

  • Hygiene Fresh

    Var

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • Hareketli Sepet

    Var

  • Katlanabilir Raf

    Var

  • Nem Kontrollü Sebzelik

    Var

BOYUT

  • G x Y x D (mm)

    912 x 1858.5 x 923

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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