Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Buzdolabında bulabileceğiniz maksimum teknoloji en şık tasarım ile hizmetinizde

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Buzdolabında bulabileceğiniz maksimum teknoloji en şık tasarım ile hizmetinizde

GR-P247JHM

Buzdolabında bulabileceğiniz maksimum teknoloji en şık tasarım ile hizmetinizde

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Buzdolabı Tipi

    Gardrop tipi

  • Dış Yüzey

    Çiçek Desenli ve Kristalize Swarovski Taşlı Ön Panel

GENEL ÖZELLIKLER

  • NoFrost Sistemi

    Var

  • Gösterge ve Kontrol Paneli

    LCD Dijital Kontrol

  • Gizli Menteşe Sistemi

    Var

  • Tek Dokunuş Mini Bar

    Var

  • Temperli Cam Raf

    Var

  • Linear Kompressör

    Var

  • 10 Yıl Kompressör Garantisi

    Var

  • Arka ve Yan Yüzeylerde LED İç Aydınlatma

    Var

  • Enerji Sınıfı

    A

  • Moist Balance TM Crisper/ Nem Koruma Gözü

    Var

  • Air Tight Crisper / Vakum Gözü

    Var

  • Antibakteriyel Conta / Bioshield TM

    Var

  • Ekstra Hacim Buzmatik

    Var

  • Ses Seviyesi

    Çok Sessiz 40 dB

BOYUT

  • Brüt Hacim (lt)

    693

  • G x Y x D (mm)

    912 x 1785 x 807

Müşteri Yorumları