LG Gardırop Tipi Buzdolabı | InstaView No Frost Buzdolabı | 877 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk

Bu çift kapılı modern ve pratik buzdolabı, küçük veya açıkta duran ürünlere özel X-tra Duo alanı, daha uzun ürünlere özel geri çekilebilir raf, ürünlere hızlı ve kolay şekilde erişmenizi sağlayan sürgülü üst raf ve dondurucu kapı sepetleri gibi depolama seçenekleri ile konuk ağırlamayı sevenler için idealdir.