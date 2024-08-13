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LG No Frost Buzdolabı | 462 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | FRESHBalancer™ | DoorCooling+™ | Metalik Gri Renk
1.MEZ68938436 GC-B569BLCM.APZPLTK-label energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG No Frost Buzdolabı | 462 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | FRESHBalancer™ | DoorCooling+™ | Metalik Gri Renk

1.MEZ68938436 GC-B569BLCM.APZPLTK-label energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
GC-B569BLCM

LG No Frost Buzdolabı | 462 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | FRESHBalancer™ | DoorCooling+™ | Metalik Gri Renk

GC-B569BLCM

LG BUZDOLAPLARI

LG Buzdolaplarının özelliklerini keşfedin.
NatureFRESH™

NatureFRESH™ ile Duyularınıza Haz Verin

Taze yiyecek ve ürünlerin tadını çıkarın. Mutlu yemek deneyimi için duyularınıza haz verin.
DoorCooling

Kapı Bölmesindeki Ürünler için Daha Hızlı Soğutma

Buzdolabının ön tavanında bulunan hava kanalları, soğuk havayı üst kapı içi bölmelerinde saklanan ürünlerin üzerine yönlendirir. Kapı soğutma, kapılar kapandıktan 15 saniye sonra başlar.

*LGE'nin DoorCooling+™ olmayan modeli (GBB60NSZHE) ve DoorCooling+™ modeli (GBB72NSDFN) arasında üst kapı içi bölmesinin 24,8℃'den 8℃'ye düşmesi için gereken zamanı karşılaştıran LG kurum içi test yönteminin kullanıldığı UL test sonuçlarına dayanmaktadır.

FRESHBalancer™

Nem Ayarlarını Yapın

Fresh Balancer™ içerisindeki nem seviyelerini optimize ederek meyvelerinizin ve sebzelerinizin ömrünü uzatın.

Mutfağınıza Rahatlık Getirin

Bu şık alta monte buzdolabı, uzun şişeler için 2 Kademeli Katlanır Raf ve belli ürünleri dondurma ve buzunu çözme ihtiyacını azaltmaya yardımcı Soğutulmuş Bölme özelliklerini sunar.

Ürünleri Saklamak için 2 Kademeli Katlanır Raf

Uzun ve büyük şişeleri veya kapları saklarken rafı geriye kaydırarak ayarlayabilirsiniz.

Soğutulmuş Bölme, Buz Çözme Süresini Azaltır

Kapalı ‘soğutulmuş' bölme, ana buzdolabı boşluğundan daha soğuk kalır. Bu, belli ürünleri dondurma ve buzunu çözme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur.
ThinQ™

Buzdolabı Ayarlarınızı Uzaktan Yapın

Uyumlu bir akıllı telefon ve LG ThinQ™ ile sıcaklık ayarlarını uzaktan yapabilirsiniz, böylece buzdolabınız büyük market eğlencesine ev sahipliği yapmaya hazır olur.*

*LG ThinQ™ uygulaması için, Android 4.1.2 (JellyBean) veya üzeri ya da iOS 8 veya üzeri işletim sistemine sahip uyumlu akıllı telefon gerekir. Telefon ve Ev Wi-Fi Veri bağlantısı gereklidir.
*Gösterilen ürün görseli gerçek üründen farklı olabilir.

Kusursuz Dış Tasarım

Yeni şık ve zarif alta monte buzdolabı 705 mm genişliğindedir ve mutfağınızı tamamlayacak üstün dış tasarımıyla çoğu mutfağa uyum sağlar.

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE(ℓ)
462L
BOYUTLAR(MM)
705 X 1850 X 740 mm
Özellik
Door Cooling
Kompresör
Smart İnverter

Ana Özellikler

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    705 x 1850 x 740

  • Kompresör Tipi

    Inverter Compressor

Tüm Özellikler

KAPASİTE

  • Dondurucu Net Depolama Hacmi (L)

    133

  • Buzdolabı Net Depolama Hacmi (L)

    329

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    92

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    705 x 1850 x 740

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    83

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    595

  • Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)

    700

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

  • Koku Giderici

    Var

BUZ VE SU SİSTEMİ

  • Otomatik Buz Makinesi

    Var

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Inverter Compressor

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Buzdolabı Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    Var (1)

  • Sebzelik

    Var (2)

  • Fresh 0 Zone

    Var

  • Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Raf_Temperli Cam

    Var (2)

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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