LG No Frost Buzdolabı | 462 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | DoorCooling+™ | Metalik Gri Renk

*LG ThinQ™ uygulaması için, Android 4.1.2 (JellyBean) veya üzeri ya da iOS 8 veya üzeri işletim sistemine sahip uyumlu akıllı telefon gerekir. Telefon ve Ev Wi-Fi Veri bağlantısı gereklidir.

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