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7 kg kapasite, 1200 rpm, A++ Enerji Sınıfı, 6 Motion

Teknik Özellikler

İncelemeler

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7 kg kapasite, 1200 rpm, A++ Enerji Sınıfı, 6 Motion

F1248QDP

7 kg kapasite, 1200 rpm, A++ Enerji Sınıfı, 6 Motion

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Çamaşır Makinesi Tipi

    Yıkama

  • Renk

    Beyaz

KAPASITE

  • Yıkama Kapasitesi (kg)

    7

GENEL ÖZELLIKLER

  • Ekran Tipi

    LED

  • Motor Türü

    6 motion Direct Drive

  • Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)

    1200

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Kazan Temizleme Özelliği

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Duşlama Sistemi

    Var

  • Çamaşır Ağırlık Sensörü

    Var

  • Daha Geniş Kapak(350mm)

    Var

  • Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis

    Var

ENERJI TÜKETIMI

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    A++

YIKAMA PROGRAMLARI

  • Sentetik

    Var

  • Narin

    Var

  • Elde Yıkama/Yün

    Var

  • Hızlı30

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Pamuklu

    Var

  • Yoğun 60

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Suda Bekletme

    Var

  • Ekstra Durulama

    Var

  • Kırışık Azaltma

    VAR

  • Yoğun

    VAR

BOYUT

  • G x Y x D (mm)

    600 x 850 x 590

Müşteri Yorumları