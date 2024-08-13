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A++, 7kg Yıkama, 1200 devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Beyaz Renk
A++, 7kg Yıkama, 1200 devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Beyaz Renk
Tüm Özellikler
GENEL NITELIKLER
-
Çamaşır Makinesi Tipi
Yıkama
-
Renk
Beyaz
KAPASITE
-
Yıkama Kapasitesi (kg)
7
GENEL ÖZELLIKLER
-
Ekran Tipi
Işıklı
-
Motor Türü
Direct Drive
-
Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)
1200
-
10 Yıl Motor Garantisi
Var
-
Geliştirilmiş Kazan Yapısı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Çamaşır Ağırlık Sensörü
Var
-
Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis
Var
-
Geniş Kapak (300mm)
Var
ENERJI TÜKETIMI
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
A++
YIKAMA PROGRAMLARI
-
Narin
Var
-
Elde Yıkama/Yünlü
Var
-
Hızlı 30
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Pamuklu
Var
-
Pamuklu/Hızlı
Var
-
Bebek
Var
-
Ütü İstemeyen
Var
-
Battaniye
Var
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Suda Bekletme
Var
-
Ekstra Durulama
Var
BOYUT
-
G x Y x D (mm)
600 x 850 x 550
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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