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A+++(-%20), 12kg yıkama, 1400 devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Antialerjik, True Steam™, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis
A+++(-%20), 12kg yıkama, 1400 devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Antialerjik, True Steam™, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis
Tüm Özellikler
GENEL NITELIKLER
-
Çamaşır Makinesi Tipi
Yıkama
-
Renk
Beyaz
KAPASITE
-
Yıkama Kapasitesi (kg)
12
GENEL ÖZELLIKLER
-
Ekran Tipi
Büyük LCD
-
Motor Türü
6 motion Direct Drive
-
Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)
1400
-
Zaman Erteleme
Var
-
Kazan Temizleme Özelliği
Var
-
Buharlı Yıkama
Var
-
Çamaşır Ağırlık Sensörü
Var
-
Buharlı Tazeleme
Var
-
Su Taşma Emniyeti
Var
-
Antialerjik Program
Var
-
Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis
Var
ENERJI TÜKETIMI
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
A+++ (%-20)
YIKAMA PROGRAMLARI
-
Sentetik
Var
-
Tazeleme
Var
-
Narin
Var
-
Hızlı 30
Var
-
Yorgan
Var
-
Pamuklu
Var
-
Anti Alerjik Yıkama
Var
-
Karışık
Var
-
Eko Pamuklu
Var
-
Spor Giysileri
Var
-
Koyu Renkliler
Var
-
Yoğun Yıkama 60
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Yünlü
Var
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Ekstra Durulama
Var
-
Yoğun
VAR
BOYUT
-
G x Y x D (mm)
600 x 850 x 640
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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