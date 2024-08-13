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A+++, 9kg Yıkama, 1400 devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™ Buharlı Yıkama, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Gümüş Renk

Teknik Özellikler

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A+++, 9kg Yıkama, 1400 devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™ Buharlı Yıkama, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Gümüş Renk

F14A7FDS5

A+++, 9kg Yıkama, 1400 devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™ Buharlı Yıkama, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Gümüş Renk

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Çamaşır Makinesi Tipi

    Yıkama

  • Renk

    Gümüş Rengi

KAPASITE

  • Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

GENEL ÖZELLIKLER

  • Ekran Tipi

    Büyük LCD

  • Motor Türü

    6 motion Direct Drive

  • Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)

    1400

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Kazan Temizleme Özelliği

    Var

  • Geliştirilmiş Kazan Yapısı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Buharlı Yıkama

    Var

  • Duşlama Sistemi

    Var

  • Çamaşır Ağırlık Sensörü

    Var

  • Buharlı Tazeleme

    Var

  • Su Taşma Emniyeti

    Var

  • Antialerjik Program

    Var

  • Daha Geniş Kapak(350mm)

    Var

  • Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis

    Var

ENERJI TÜKETIMI

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    A+++

YIKAMA PROGRAMLARI

  • Tazeleme

    Var

  • Narin

    Var

  • Elde Yıkama/Yünlü

    Var

  • Hızlı 30

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Pamuklu

    Var

  • Yoğun 60

    Var

  • Anti Alerjik Yıkama

    Var

  • Karışık

    Var

  • Eko Pamuklu

    Var

  • Spor Giysileri

    Var

  • Koyu Renkliler

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Ütü İstemeyen

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Suda Bekletme

    Var

  • Ekstra Durulama

    Var

  • Kırışık Azaltma

    VAR

  • Yoğun

    VAR

BOYUT

  • G x Y x D (mm)

    600 x 850 x 640

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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