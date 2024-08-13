We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
10KG, TURBOWASH™, 6 MOTION DD ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BENZERSİZ FULL DOKUNMATİK PANEL, ŞIK KROM KAPAK
10KG, TURBOWASH™, 6 MOTION DD ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BENZERSİZ FULL DOKUNMATİK PANEL, ŞIK KROM KAPAK
Tüm Özellikler
GENEL ÖZELLIKLER
-
Ön Panel
Full Dokunmatik Profesyönel
-
Yıkama Kapasitesi
10 Kg
-
Renk
Gümüş
-
Motor Türü
6 motion Direct Drive
-
Ekran Tipi
Dokunmatik LED
-
Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)
1400
-
10 Yıl Motor Garantisi
Var
-
Enerji Sınıfı
A+++ (-40%)
-
Akıllı Teşhis (NFC)
Var
-
Yeni Yıkama Program İndirme
Var
-
Hızlı 14Dk Program
Var
-
Zaman Erteleme
Var
-
Turbo Yıkama
Var
-
Gerçek Buharlı Yıkama
Var
-
Sadece Buharlı Ferahlatma
Var
-
Anti-Alerjik Program
Var
-
Daha Büyük Krom Çerçeveli Kapak
Var
YIKAMA PROGRAMLARI
-
Yorgan
Var
-
Pamuklu
Var
-
Anti Alerjik Yıkama
Var
-
Karışık
Var
-
Eko Pamuklu
Var
-
Spor Giysiler
Var
-
Koyu Renkliler
Var
-
Gentel Care (Narin +Yünlü)
Var
-
Hızlı Yıkama 14
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
İndirilen Programlar
Var
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Suda Bekletme
Var
-
Ekstra Durulama
Var
-
Buharlı Yumuşatma
Var
-
Buharlı Yıkama
VAR
-
Favori
Var
BOYUT
-
G x Y x D (mm)
600 x 550 x 850
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.