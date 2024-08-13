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10KG, TURBOWASH™, 6 MOTION DD ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BENZERSİZ FULL DOKUNMATİK PANEL, ŞIK KROM KAPAK

Teknik Özellikler

İncelemeler

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10KG, TURBOWASH™, 6 MOTION DD ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BENZERSİZ FULL DOKUNMATİK PANEL, ŞIK KROM KAPAK

F14U1JBSK6

10KG, TURBOWASH™, 6 MOTION DD ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BENZERSİZ FULL DOKUNMATİK PANEL, ŞIK KROM KAPAK

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Tüm Özellikler

GENEL ÖZELLIKLER

  • Ön Panel

    Full Dokunmatik Profesyönel

  • Yıkama Kapasitesi

    10 Kg

  • Renk

    Gümüş

  • Motor Türü

    6 motion Direct Drive

  • Ekran Tipi

    Dokunmatik LED

  • Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)

    1400

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Enerji Sınıfı

    A+++ (-40%)

  • Akıllı Teşhis (NFC)

    Var

  • Yeni Yıkama Program İndirme

    Var

  • Hızlı 14Dk Program

    Var

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Turbo Yıkama

    Var

  • Gerçek Buharlı Yıkama

    Var

  • Sadece Buharlı Ferahlatma

    Var

  • Anti-Alerjik Program

    Var

  • Daha Büyük Krom Çerçeveli Kapak

    Var

YIKAMA PROGRAMLARI

  • Yorgan

    Var

  • Pamuklu

    Var

  • Anti Alerjik Yıkama

    Var

  • Karışık

    Var

  • Eko Pamuklu

    Var

  • Spor Giysiler

    Var

  • Koyu Renkliler

    Var

  • Gentel Care (Narin +Yünlü)

    Var

  • Hızlı Yıkama 14

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • İndirilen Programlar

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Suda Bekletme

    Var

  • Ekstra Durulama

    Var

  • Buharlı Yumuşatma

    Var

  • Buharlı Yıkama

    VAR

  • Favori

    Var

BOYUT

  • G x Y x D (mm)

    600 x 550 x 850

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları