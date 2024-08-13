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17 kg + 3,5 kg LG TWINWash™ ile İki Farklı Yıkama \t\t\t
17 kg + 3,5 kg LG TWINWash™ ile İki Farklı Yıkama \t\t\t
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)
700 x 770 x 1350
-
Mini Wash Dahil Kapasite (kg)
20.5
-
Max Kapasite (kg)
20,5/10
-
Enerji Sınıfı
C
-
Renk
Metalik
-
Kurutma Özelliği
Var
-
Max Devir
1100
-
6 Motion Inverter Direct Drive Motor
Var
-
TrueSteam™/Buharla temizleme
Var
-
TurboWash™/Hızlı Yıkama
Var
-
ThinQ™/WiFi
Var
-
Durdur Çamaşır Ekle Özelliği
Var
-
Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis
Var
-
Kontrol Paneli
Var
-
Zaman Erteleme
Var
-
Kazan için Su Püskürtme Sistemi
Var
-
Anti Alerjik Program
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Kazan Temizleme
Var
-
Kazan İçi Aydınlatma
Var
-
Eğimli Kazan sistemi
Var
-
İndirilen Program
Var
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