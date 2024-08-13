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17 kg + 3,5 kg LG TWINWash™ ile İki Farklı Yıkama

Teknik Özellikler

İncelemeler

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17 kg + 3,5 kg LG TWINWash™ ile İki Farklı Yıkama \t\t\t

F2K2CHK2T/F70E1UDNK1

17 kg + 3,5 kg LG TWINWash™ ile İki Farklı Yıkama \t\t\t

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
17 kg + 3,5 kg
BOYUTLAR
700 x 770 x 1350
ÖZELLİK
TWINWash
INVERTER DİRECT DRİVE
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    700 x 770 x 1350

  • Mini Wash Dahil Kapasite (kg)

    20.5

  • Max Kapasite (kg)

    20,5/10

  • Enerji Sınıfı

    C

  • Renk

    Metalik

  • Kurutma Özelliği

    Var

  • Max Devir

    1100

  • 6 Motion Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • TrueSteam™/Buharla temizleme

    Var

  • TurboWash™/Hızlı Yıkama

    Var

  • ThinQ™/WiFi

    Var

  • Durdur Çamaşır Ekle Özelliği

    Var

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • Kontrol Paneli

    Var

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Kazan için Su Püskürtme Sistemi

    Var

  • Anti Alerjik Program

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Kazan Temizleme

    Var

  • Kazan İçi Aydınlatma

    Var

  • Eğimli Kazan sistemi

    Var

  • İndirilen Program

    Var

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