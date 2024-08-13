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Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir D Enerji Sınıfı Beyaz
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
D
-
Buhar
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Kapı Tipi
Krom Kapı
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9
KUMANDA VE EKRAN
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 890 x 660
-
Alarmı Erteleyici
Var
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 550
-
Ekran Tipi
LED Ekran
-
Ağırlık (kg)
60
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
64
ÖZELLİKLER
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Buhar
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
ENERJİ
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
D
PROGRAMLAR
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Var
-
Hassas Ürünler
Var
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Hızlı 30
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Var
-
Küvet Temizliği
Var
-
Durulama
Var
-
Yün (Elde/Yün)
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Ön Yıkama
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Buhar
Var
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
-
Yıkama
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Sürüm 3.0
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