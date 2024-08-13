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9 Kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

9 Kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™

F4J5VNP3W

9 Kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
9kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 850 x 615
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makinesi
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Kapasite

    9Kg

  • Inverter Direct Drive™

    Var (DD Sonrası)

  • 6 Hareket

    Var

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila D sınıfı)

    A+++

  • Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

  • NFC (Program indirme, NFC)

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Değişken Sıkma Devri

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok

  • Değişken sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Su Besleme (Sıcak/Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Bekletme Gücü Sıfır

    Var

  • Kapı Düğmesi Tipi

    Otomatik Kapı

  • İç Tambur

    Kabartma

  • Tambur Kaldırıcı

    Dalgalı Kaldırıcı

KAPLAMA

  • Renk/Kaplama

    Mavi Beyaz

  • Kapı

    Beyaz (Cam)

  • Ekran Arkaplan Rengi

    Siyah

  • Kontrol Düğmesi

    Beyaz

KAPASITE

  • Ağırlık (Kg)

    9

  • Tambur Hacmi (litre)

    59

PERFORMANS

  • Sıkma Kurutma Sınıfı

    A

  • Gürültü Seviyesi (dBA)

    Yıkama:55, Sıkma:73

  • Maksimum Sıkma Devri (RPM)

    1400

PROGRAMLAR

  • Pamuklu

    Var

  • Pamuklu Büyük

    Var

  • Karışık

    Var

  • Kolay Program

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Hassas Program

    Var

  • Kir Çıkarma

    Var

  • Hijyen

    Var

  • Baby Care

    Var

  • Spor Giyim

    Var

  • Koyu Renk Yıkama

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Program İndirme (Varsayılan Durulama + Sıkma)

    Var

  • Hızlı 30

    Var

PROGRAM İNDIRME

  • Bebek Giyim

    Var

  • Çocuk Giyim

    Var

  • Okul Forması

    Var

  • Yüzme Giyim

    Var

  • Yağmurlu Mevsim

    Var

  • Egzersiz Kıyafeti

    Var

  • Kotlar

    Var

  • Battaniye

    Var

  • Ter Lekesi

    Var

  • Tek Kıyafet

    Var

  • Renkli Program

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

ÖZEL SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Kırışıklık Giderme

    Var

  • Erteleme

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Yalnızca Sıkma

    Var

  • Sesli Uyarı Açık/Kapalı

    Var

  • Tambur Temizleme

    Var

  • Yoğun

    Var

  • Normal

    Var

  • Zaman Tasarrufu

    Var

  • Durulama +

    Var

BOYUTLAR(MM)VE AĞIRLIK(KG)

  • Ürün (G x Y x D)

    600 x 850 x 615

  • Kutu Boyutları (mm)

    660 x 655 x 885

  • Ağırlık (kg)

    63

  • Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)

    66

EKRAN

  • Program Seçici

    Düğmeli+Dokunmatik

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Erteleme (saat)

    3-19 saat

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Hata Mesajı Göstergesi

    Var

  • Hata Mesajı Alarmı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları