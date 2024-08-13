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9 Kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™
9 Kg Yıkama "A+++", 1400 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Kapasite
9Kg
-
Inverter Direct Drive™
Var (DD Sonrası)
-
6 Hareket
Var
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila D sınıfı)
A+++
-
Smart Diagnosis
Sürüm 3.0
-
NFC (Program indirme, NFC)
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Değişken Sıkma Devri
1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok
-
Değişken sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Su Besleme (Sıcak/Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Bekletme Gücü Sıfır
Var
-
Kapı Düğmesi Tipi
Otomatik Kapı
-
İç Tambur
Kabartma
-
Tambur Kaldırıcı
Dalgalı Kaldırıcı
KAPLAMA
-
Renk/Kaplama
Mavi Beyaz
-
Kapı
Beyaz (Cam)
-
Ekran Arkaplan Rengi
Siyah
-
Kontrol Düğmesi
Beyaz
KAPASITE
-
Ağırlık (Kg)
9
-
Tambur Hacmi (litre)
59
PERFORMANS
-
Sıkma Kurutma Sınıfı
A
-
Gürültü Seviyesi (dBA)
Yıkama:55, Sıkma:73
-
Maksimum Sıkma Devri (RPM)
1400
PROGRAMLAR
-
Pamuklu
Var
-
Pamuklu Büyük
Var
-
Karışık
Var
-
Kolay Program
Var
-
Yorgan
Var
-
Hassas Program
Var
-
Kir Çıkarma
Var
-
Hijyen
Var
-
Baby Care
Var
-
Spor Giyim
Var
-
Koyu Renk Yıkama
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Program İndirme (Varsayılan Durulama + Sıkma)
Var
-
Hızlı 30
Var
PROGRAM İNDIRME
-
Bebek Giyim
Var
-
Çocuk Giyim
Var
-
Okul Forması
Var
-
Yüzme Giyim
Var
-
Yağmurlu Mevsim
Var
-
Egzersiz Kıyafeti
Var
-
Kotlar
Var
-
Battaniye
Var
-
Ter Lekesi
Var
-
Tek Kıyafet
Var
-
Renkli Program
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
ÖZEL SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Kırışıklık Giderme
Var
-
Erteleme
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Yalnızca Sıkma
Var
-
Sesli Uyarı Açık/Kapalı
Var
-
Tambur Temizleme
Var
-
Yoğun
Var
-
Normal
Var
-
Zaman Tasarrufu
Var
-
Durulama +
Var
BOYUTLAR(MM)VE AĞIRLIK(KG)
-
Ürün (G x Y x D)
600 x 850 x 615
-
Kutu Boyutları (mm)
660 x 655 x 885
-
Ağırlık (kg)
63
-
Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)
66
EKRAN
-
Program Seçici
Düğmeli+Dokunmatik
-
Ekran Tipi
Beyaz LED
-
Erteleme (saat)
3-19 saat
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Hata Mesajı Göstergesi
Var
-
Hata Mesajı Alarmı
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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