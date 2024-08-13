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Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir D Enerji Sınıfı Beyaz
EL_TK_F4R3VYW3WE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir D Enerji Sınıfı Beyaz

EL_TK_F4R3VYW3WE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4R3VYW3WE

Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir D Enerji Sınıfı Beyaz

F4R3VYW3WE

ÖZET

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BOYUTLAR

F4R3VYW3WE
KAPASITE
9kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 850 x 565
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

KAPLAMA

  • Renk/Kaplama

    Beyaz

  • Kapı

    Beyaz Kapı

  • Ekran Arka Plan Rengi

    Tümüyle Siyah

  • Kontrol Düğmesi

    Beyaz

  • Düğme Deko

    Beyaz

KAPASİTE

  • Ağırlık (Kg)

    9

  • Tambur Hacmi (litre)

    68

TEMEL ÖZELLİKLER

  • AI DD™

    Var

  • Inverter Direct Drive™

    Var

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila D sınıfı)

    D

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

ÖZELLİKLER

  • Model Tipi

    Önden Yüklemeli

  • Değişken Sıkma Devri

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok

  • Değişken sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Su Besleme (Sıcak/Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Bekletme Gücü Sıfır

    Var

  • Kapı Düğmesi Tipi

    Otomatik Kapı

  • Kapı Açılma Açısı

    150

  • Tambur Boşluğu Boyutu (mm)

    300 (R)

  • İç Tambur

    Kabartma

  • Tambur Kaldırıcı

    STS Kaldırıcı

PERFORMANS

  • Su tüketimi (litre)

    Yıllık 9240

  • Enerji tüketimi (kWh)

    Yıllık 128

  • Sıkma Kurutma Sınıfı

    A

  • Gürültü Seviyesi (dBA)

    54 (Yıkama), 73 (Sıkma)

  • Maksimum Sıkma Devri (RPM)

    1360

PROGRAMLAR

  • Program Sayısı

    14

  • Pamuklu

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Karışık

    Var

  • Kolay Program

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Tambur Temizleme

    Var

  • Hijyen

    Var

  • Baby Care

    Var

  • Spor Giyim

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Speed14

    Var

  • Hassas Çamaşırlar

    Var

  • Yünlüler (El/Yün)

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

ÖZEL SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Erteleme

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Yalnızca Sıkma

    Var

  • Sesli Uyarı Açık/Kapalı

    Var

  • Yoğun

    Var (Yıkama Seçenekleri)

  • Normal

    Var (Yıkama ve Durulama Seçenekleri)

  • Durulama +

    Var

BOYUT(MM)VE AĞIRLIK(KG)

  • Boyutlar (G x Y x D, mm)

    600 x 850 x 565

  • Kutu Boyutları (G*D*Y, mm)

    660 x 890 x 660

  • Ağırlık (kg)

    66

  • Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)

    70

  • Kapı Açık Derinlik (D')

    620

  • Arka kapaktan kapıya kadar derinlik (D")

    1100

EKRAN

  • Program Seçici

    Düğmeli + Dokunmatik

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Rakam göstergesi

    0.811111111

  • Erteleme

    3-19 saat

  • Başlatma/Duraklatma Göstergesi

    Var

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Hata Mesajı Göstergesi

    Var

  • Hata Mesajı Alarmı

    Var

YALNIZCA ÇAMAŞIR MAKİNESİ(ÜRÜN ETİKETİ, 1061/2010 SAYILI AB YETKİ DEVRİNE DAYANAN DÜZENLEMEYE UYGUNDUR)

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila D sınıfı)

    D

  • 60°C Pamuklu (Tam Yük)

    0.57

  • 60°C Pamuklu (Yarım Yük)

    0.47

  • 40°C Pamuklu (Yarım Yük)

    0.41

  • Güç Tüketimi (W) - Kapalı Mod

    0.5

  • Güç Tüketimi (W) - Açık Mod

    0.5

  • Sıkma Performansı - Verimlilik Sınıfı

    A

  • Sıkma Performansı - Nem İçeriği (%)

    44%

  • Süre (Dk.) - 60°C Pamuklu (Tam Yük)

    267

  • Süre (Dk.) - 60°C Pamuklu (Yarım Yük)

    254

  • Süre (Dk.) - 40°C Pamuklu (Yarım Yük)

    244

  • Açık Bırakılma Modu Süresi (Min)

    10

  • Standart Yıkama Programı

    Eko 40-60
    Yoğun
    60℃/40℃

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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