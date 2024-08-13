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Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir D Enerji Sınıfı Beyaz
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
KAPLAMA
-
Renk/Kaplama
Beyaz
-
Kapı
Beyaz Kapı
-
Ekran Arka Plan Rengi
Tümüyle Siyah
-
Kontrol Düğmesi
Beyaz
-
Düğme Deko
Beyaz
KAPASİTE
-
Ağırlık (Kg)
9
-
Tambur Hacmi (litre)
68
TEMEL ÖZELLİKLER
-
AI DD™
Var
-
Inverter Direct Drive™
Var
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila D sınıfı)
D
-
Öğe Ekleme
Var
-
Smart Diagnosis
Var
ÖZELLİKLER
-
Model Tipi
Önden Yüklemeli
-
Değişken Sıkma Devri
1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok
-
Değişken sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Su Besleme (Sıcak/Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Bekletme Gücü Sıfır
Var
-
Kapı Düğmesi Tipi
Otomatik Kapı
-
Kapı Açılma Açısı
150
-
Tambur Boşluğu Boyutu (mm)
300 (R)
-
İç Tambur
Kabartma
-
Tambur Kaldırıcı
STS Kaldırıcı
PERFORMANS
-
Su tüketimi (litre)
Yıllık 9240
-
Enerji tüketimi (kWh)
Yıllık 128
-
Sıkma Kurutma Sınıfı
A
-
Gürültü Seviyesi (dBA)
54 (Yıkama), 73 (Sıkma)
-
Maksimum Sıkma Devri (RPM)
1360
PROGRAMLAR
-
Program Sayısı
14
-
Pamuklu
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Karışık
Var
-
Kolay Program
Var
-
Yorgan
Var
-
Tambur Temizleme
Var
-
Hijyen
Var
-
Baby Care
Var
-
Spor Giyim
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Speed14
Var
-
Hassas Çamaşırlar
Var
-
Yünlüler (El/Yün)
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
ÖZEL SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Erteleme
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Yalnızca Sıkma
Var
-
Sesli Uyarı Açık/Kapalı
Var
-
Yoğun
Var (Yıkama Seçenekleri)
-
Normal
Var (Yıkama ve Durulama Seçenekleri)
-
Durulama +
Var
BOYUT(MM)VE AĞIRLIK(KG)
-
Boyutlar (G x Y x D, mm)
600 x 850 x 565
-
Kutu Boyutları (G*D*Y, mm)
660 x 890 x 660
-
Ağırlık (kg)
66
-
Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)
70
-
Kapı Açık Derinlik (D')
620
-
Arka kapaktan kapıya kadar derinlik (D")
1100
EKRAN
-
Program Seçici
Düğmeli + Dokunmatik
-
Ekran Tipi
Beyaz LED
-
Rakam göstergesi
0.811111111
-
Erteleme
3-19 saat
-
Başlatma/Duraklatma Göstergesi
Var
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Hata Mesajı Göstergesi
Var
-
Hata Mesajı Alarmı
Var
YALNIZCA ÇAMAŞIR MAKİNESİ(ÜRÜN ETİKETİ, 1061/2010 SAYILI AB YETKİ DEVRİNE DAYANAN DÜZENLEMEYE UYGUNDUR)
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila D sınıfı)
D
-
60°C Pamuklu (Tam Yük)
0.57
-
60°C Pamuklu (Yarım Yük)
0.47
-
40°C Pamuklu (Yarım Yük)
0.41
-
Güç Tüketimi (W) - Kapalı Mod
0.5
-
Güç Tüketimi (W) - Açık Mod
0.5
-
Sıkma Performansı - Verimlilik Sınıfı
A
-
Sıkma Performansı - Nem İçeriği (%)
44%
-
Süre (Dk.) - 60°C Pamuklu (Tam Yük)
267
-
Süre (Dk.) - 60°C Pamuklu (Yarım Yük)
254
-
Süre (Dk.) - 40°C Pamuklu (Yarım Yük)
244
-
Açık Bırakılma Modu Süresi (Min)
10
-
Standart Yıkama Programı
Eko 40-60
Yoğun
60℃/40℃
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
uzatma
-
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