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Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir Buharlı Steam™ WiFi D Enerji Sınıfı Beyaz
EL_TK_F4R5VYW0W.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir Buharlı Steam™ WiFi D Enerji Sınıfı Beyaz

EL_TK_F4R5VYW0W.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4R5VYW0W

Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama 1400 Devir Buharlı Steam™ WiFi D Enerji Sınıfı Beyaz

LG F4R5VYW0W 9 kg önden görünüm

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
9kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 850 x 620
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLIKLER

  • Inverter Direct Drive™

    Yes (DD Sonrası)

  • AI DD

    Var

  • Steam™ (True/Spa/-)

    Spa

  • 6 Hareket

    Var

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    D

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Wifi (Wifi Kontrolü)

    Var

ÖZELLIKLER

  • Gövde Rengi

    Beyaz

  • Kapı

    Beyaz+Cam

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

  • Sıkma Devri

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok

  • Değişken Sıcaklık (℃)

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Su Besleme (Sıcak/Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Bekletme Gücü Sıfır

    Var

  • Kapı Düğmesi Tipi

    Otomatik Kapı

  • Kapı Açılma Açısı (º)

    150

  • Tambur Hacmi (litre)

    59

  • Tambur Kaldırıcı

    Çelik Kaldırıcı

  • Program Seçici

    Düğmeli + Dokunmatik

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Erteleme Zamanlayıcı

    3-19 saat

  • Başlatma/Duraklatma Göstergesi

    Var

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

YIKAMA PROGRAMI

  • Program Sayısı

    14

  • Pamuklu

    Var

  • Pamuklu+

    Var

  • Karışık Kumaş

    Var

  • Kolay Program

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Alerji Programı (Buhar veya Spa)

    Var

  • Baby Steam Care (Sadece SpaSteam)

    Var

  • Spor Giyim

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Program İndirme (Varsayılan Durulama + Sıkma)

    Var

  • Hassas

    Var

  • Elde/Yün

    Var

  • Tambur Temizleme

    Var

  • Hızlı 30

    Var

EK SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Zaman Erteleme (Erteleme Sonu)

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Yalnızca Sıkma

    Var

  • Sesli Uyarı Açık/Kapalı

    Var

  • Yoğun

    Var

  • Normal

    Var

  • Normal

    Var

  • Durulama +

    Var

İNDİRİLEN PROGRAM

  • Bebek Giyim

    Var

  • Çocuk Giyim

    Var

  • Yüzme Giyim

    Var

  • Yağmurlu Mevsim

    Var

  • Egzersiz Kıyafeti

    Var

  • Kotlar

    Var

  • Battaniye

    Var

  • Ter Lekesi

    Var

  • Koku Giderme

    Var

  • Tek Kıyafet

    Var

  • Renkli Program

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

BOYUT

  • Boyutlar (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 620

  • Kutu Boyutları (G x D x Y mm)

    630 x 650 x 885

  • Ağırlık (kg)

    64

  • Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)

    67

DİĞER SEÇENEKLER

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    D

  • Gürültü Düzeyi (Yıkama)

    52

  • Gürültü Düzeyi (Sıkma)

    75

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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