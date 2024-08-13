We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | A Enerji Sınıfı | Siyah Renk
LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | A Enerji Sınıfı | Siyah Renk
Kir Çıkarma Özellikli Hijyenik Yıkama
Alerjenleri, akarları ve diğer lekeleri hijyenik olarak temizleyin ve çıkarın.
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Kumaşlarınızdaki Toz Akarlarının %99,9'unu Çıkarın
Giysilerinizi, toz akarlarının %99,9'unun LG Alerji programı ile temizleneceğini bilmenin verdiği güvenle giyin.
Çamaşır makinesinde çamaşır yıkanır.
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9,0
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 580
-
ezDispense
Yok
-
Buhar
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1055
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
640 x 880 x 640
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 580
-
Ağırlık (kg)
73,5
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
74,5
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
615
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Taş Gümüş
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9,0
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
Yok
-
Ekran Tipi
Düğmeli + Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
Yok
-
AI DD
Yok
-
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Merkez Sistemi
Yok
-
Çift Kurutma
Yok
-
Öğe Ekleme
Yok
-
ezDispense
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Yok
-
Köpük algılama sistemi
Yok
-
LoadSense
Var
-
Buhar
Var
-
Tambur Işığı
Yok
-
Buhar +
Yok
-
Tesviye Ayakları
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
-
TurboWash360˚
Yok
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Titreşim sensörü
Yok
-
Tambur Kaldırıcı
Plastik Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
Otomatik
-
TurboYıkama
Yok
PROGRAMLAR
-
Yorgan
Var
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Otomatik Yıkama
Yok
-
Bebek Bakımı
Yok
-
Bebek Giyim
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
Renk Bakımı
Var
-
Pamuk +
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Hassas Ürünler
Yok
-
İndirilmiş Döngü
Yok
-
Boşaltma + Sıkma
Var
-
Kolay Bakım
Yok
-
Eko 40-60
Var
-
Nazik Bakım
Yok
-
Hijyen
Yok
-
Yoğun 60
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Yok
-
Dış Mekan
Var
-
Hızlı 30
Var
-
Hızlı Yıkama
Yok
-
Tazeleme
Yok
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Sessiz Yıkama
Yok
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Hız14
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Yok
-
Leke Bakımı
Yok
-
Buharlı Tazeleme
Yok
-
Küvet Temizliği
Yok
-
TurboYıkama 39
Yok
-
TurboYıkama 49
Yok
-
TurboYıkama 59
Yok
-
Pamuk 20°C
Var
-
Elde Yıkama
Var
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
Var
-
Ön Yıkama + Pamuklu
Var
-
Hızlı 12
Var
-
Hızlı 60
Var
-
Durulama
Var
-
Sıkma+Tahliye
Var
-
Yıkama+Kurulama
Yok
-
Yün (Elde/Yün)
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
Yok
-
Öğe Ekleme
Yok
-
Alarm Açık / Kapalı
Yok
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Deterjan Seviyesi
Yok
-
Tambur Işığı
Yok
-
Ön Yıkama
Var
-
Uzaktan Başlatma
Yok
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Durulama +
Var
-
Yumuşatıcı Seviyesi
Yok
-
Sıkma
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
Yok
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Yok
-
TurboWash
Yok
-
Yıkama
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Yok
-
Program İndirme
Yok
-
Enerji İzleme
Yok
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
Yok
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
Yok
BARKOD
-
Barkod
8806084827104
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.