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LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | A Enerji Sınıfı | Siyah Renk
EL_F4T2VYM1S (TK).PDF
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | A Enerji Sınıfı | Siyah Renk

EL_F4T2VYM1S (TK).PDF
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4T2VYM1S

LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | A Enerji Sınıfı | Siyah Renk

Front view

Kir Çıkarma Özellikli Hijyenik Yıkama

Alerjenleri, akarları ve diğer lekeleri hijyenik olarak temizleyin ve çıkarın.

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Alerji Programı

Kumaşlarınızdaki Toz Akarlarının %99,9'unu Çıkarın

Giysilerinizi, toz akarlarının %99,9'unun LG Alerji programı ile temizleneceğini bilmenin verdiği güvenle giyin.

Çamaşır makinesinde çamaşır yıkanır.

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.

Ödüllü ve Kanıtlanmış

Ödüllü ve Kanıtlanmış

Üst Üste 2 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı Ev Çamaşır Cihazları Markası (Çin Hariç)

ÖZET

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BOYUTLAR

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Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9,0

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 580

  • ezDispense

    Yok

  • Buhar

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1055

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    640 x 880 x 640

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 580

  • Ağırlık (kg)

    73,5

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    74,5

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    615

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Taş Gümüş

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı

KAPASİTE

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9,0

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    Yok

  • Ekran Tipi

    Düğmeli + Dokunmatik LED

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • 6 Hareketli DD

    Yok

  • AI DD

    Yok

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Merkez Sistemi

    Yok

  • Çift Kurutma

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Yok

  • ezDispense

    Yok

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Yok

  • Köpük algılama sistemi

    Yok

  • LoadSense

    Var

  • Buhar

    Var

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Buhar +

    Yok

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • TurboWash360˚

    Yok

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Titreşim sensörü

    Yok

  • Tambur Kaldırıcı

    Plastik Kaldırıcı

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

  • TurboYıkama

    Yok

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Yok

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Otomatik Yıkama

    Yok

  • Bebek Bakımı

    Yok

  • Bebek Giyim

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Var

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Hassas Ürünler

    Yok

  • İndirilmiş Döngü

    Yok

  • Boşaltma + Sıkma

    Var

  • Kolay Bakım

    Yok

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Yok

  • Dış Mekan

    Var

  • Hızlı 30

    Var

  • Hızlı Yıkama

    Yok

  • Tazeleme

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Var

  • Hızlı Yıkama+Kurutma

    Yok

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Yok

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Buharlı Tazeleme

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Yok

  • TurboYıkama 39

    Yok

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Pamuk 20°C

    Var

  • Elde Yıkama

    Var

  • Kot / Koyu Renkli Yıkama

    Var

  • Ön Yıkama + Pamuklu

    Var

  • Hızlı 12

    Var

  • Hızlı 60

    Var

  • Durulama

    Var

  • Sıkma+Tahliye

    Var

  • Yıkama+Kurulama

    Yok

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Yok

  • Alarm Açık / Kapalı

    Yok

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Deterjan Seviyesi

    Yok

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Ön Yıkama

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Yumuşatıcı Seviyesi

    Yok

  • Sıkma

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

  • Buhar

    Yok

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Yok

  • TurboWash

    Yok

  • Yıkama

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • ezDispense Başlık Temizliği

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Yok

  • Program İndirme

    Yok

  • Enerji İzleme

    Yok

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

  • Tambur Temizleme Fonksiyonu

    Yok

  • Akıllı Eşleştirme

    Yok

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

  • LG TWINWash ile Uyumlu

    Yok

BARKOD

  • Barkod

    8806084827104

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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