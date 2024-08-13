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LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | Buharlı Steam™ | B Enerji Sınıfı | Metalik Beyaz Renk
LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | Buharlı Steam™ | B Enerji Sınıfı | Metalik Beyaz Renk
*Mart 2019 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. 2 kg iç çamaşırıyla pamuklu program ile LG Geleneksel Pamuklu program karşılaştırması (F4V9RWP2W ve FC1450S2W).FC1450S2W). Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*3 programda AI DD bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program).
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.
*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa’ya yönelik bakteri yok etme etkisi.
*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*LG Smart adı artık LG olmuştur.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel bayinize veya LG'ye danışın.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
B
-
Buhar
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Kapı Tipi
Temperli Cam
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9
KUMANDA VE EKRAN
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 890 x 660
-
Alarmı Erteleyici
Var
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
Ağırlık (kg)
66
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
70
ÖZELLİKLER
-
AI DD
Var
-
Tip
Çamaşır Makinesi
-
Öğe Ekleme
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Buhar
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
ENERJİ
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
B
PROGRAMLAR
-
Yorgan
Var
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Var
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Hassas Ürünler
Var
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Hız14
Var
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Var
-
Küvet Temizliği
Var
-
Yün (Elde/Yün)
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Öğe Ekleme
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Ön Yıkama
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Durulama +
Var
-
Buhar
Var
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Sürüm 3.0
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